Умер экс-гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов

Ушел из жизни композитор, певец, экс-гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов. Печальную новость сообщил вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня», в составе которого музыкант в 2024 году стал финалистом шоу «ВИА Суперстар!».
«Ушел наш Юра… Юрий Рыманов. Он всегда был тем самым музыкантом, до которого хотелось дотянуться… Спасибо тебе за то, что был с нами!» — сказано в некрологе.
Юрий Рыманов родом из города Кстово. В 1977 году он в составе ВИА «Шестеро молодых» выступал вместе с Владимиром Высоцким. Десять лет был гитаристом «Любэ» — с 1998-го по декабрь 2008 года. Дружил с солистом группы Николаем Расторгуевым и гастролировал вместе с Аллой Пугачевой.
