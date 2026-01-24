Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер экс-гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов

Гитарист, композитор и певец Юрий Рыманов скончался в 69 лет.

Источник: Аргументы и факты

Ушел из жизни композитор, певец, экс-гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов. Печальную новость сообщил вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня», в составе которого музыкант в 2024 году стал финалистом шоу «ВИА Суперстар!».

«Ушел наш Юра… Юрий Рыманов. Он всегда был тем самым музыкантом, до которого хотелось дотянуться… Спасибо тебе за то, что был с нами!» — сказано в некрологе.

Юрий Рыманов родом из города Кстово. В 1977 году он в составе ВИА «Шестеро молодых» выступал вместе с Владимиром Высоцким. Десять лет был гитаристом «Любэ» — с 1998-го по декабрь 2008 года. Дружил с солистом группы Николаем Расторгуевым и гастролировал вместе с Аллой Пугачевой.

Ранее стало известно о смерти звезды советского фильма «Проверка на дорогах» Анды Зайце.