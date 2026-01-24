Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Редкие щуры вновь обнаружены в Кусковском лесопарке Москвы спустя более 100 лет

В Кусковском лесопарке в Москве обнаружили щуров. Птицы практически не встречаются в столице. Небольшую группу пернатых заметил наблюдатель во время маршрута по лесной территории. По его оценке, в стае находилось от пяти до семи особей. Об этом сообщает столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Источник: Life.ru

Щур отличается ярким малиновым оперением самцов, хорошо заметным среди снега, а также характерным пением. Вокализация птицы состоит из повторяющихся переливчатых звуков и флейтовых свистов, среди которых выделяются сочетания «тю-ли», «фа-у-ли», «ву-ли-у» и «той».

В департаменте предположили, что появление птиц в текущем сезоне связано с кормовой ситуацией. В зимний период основу рациона щуров составляют ягоды рябины и почки хвойных деревьев, в том числе ели. При слабом плодоношении рябины в северных районах и высоком урожае в московском регионе птицы могут смещаться в эти широты. Предыдущее подтверждённое появление щуров в столице датируется осенью 1913 года.

А ранее во Франции кот по кличке Филу совершил невероятное путешествие длиной в 250 километров, чтобы вернуться к своим хозяевам, преодолев границу между Испанией и Францией. Четырёхмесячный пушистик исчез 9 августа прошлого года, когда его хозяева остановились на заправке в испанском муниципалитете по пути домой из отпуска. Спасением для кота стала француженка, которая обнаружила ослабшего кота и начала подкармливать, а после отвела в ветеринарную клинику, где нашли чип.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.