Редкие щуры вновь обнаружены в Кусковском лесопарке Москвы спустя более 100 лет

Щур отличается ярким малиновым оперением самцов, хорошо заметным среди снега, а также характерным пением. Вокализация птицы состоит из повторяющихся переливчатых звуков и флейтовых свистов, среди которых выделяются сочетания «тю-ли», «фа-у-ли», «ву-ли-у» и «той».
В департаменте предположили, что появление птиц в текущем сезоне связано с кормовой ситуацией. В зимний период основу рациона щуров составляют ягоды рябины и почки хвойных деревьев, в том числе ели. При слабом плодоношении рябины в северных районах и высоком урожае в московском регионе птицы могут смещаться в эти широты. Предыдущее подтверждённое появление щуров в столице датируется осенью 1913 года.
А ранее во Франции кот по кличке Филу совершил невероятное путешествие длиной в 250 километров, чтобы вернуться к своим хозяевам, преодолев границу между Испанией и Францией. Четырёхмесячный пушистик исчез 9 августа прошлого года, когда его хозяева остановились на заправке в испанском муниципалитете по пути домой из отпуска. Спасением для кота стала француженка, которая обнаружила ослабшего кота и начала подкармливать, а после отвела в ветеринарную клинику, где нашли чип.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.