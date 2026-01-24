Редкие щуры вновь обнаружены в Кусковском лесопарке Москвы спустя более 100 лет

А ранее во Франции кот по кличке Филу совершил невероятное путешествие длиной в 250 километров, чтобы вернуться к своим хозяевам, преодолев границу между Испанией и Францией. Четырёхмесячный пушистик исчез 9 августа прошлого года, когда его хозяева остановились на заправке в испанском муниципалитете по пути домой из отпуска. Спасением для кота стала француженка, которая обнаружила ослабшего кота и начала подкармливать, а после отвела в ветеринарную клинику, где нашли чип.