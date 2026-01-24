Списать не получится: в России хотят заблокировать сайты с готовыми домашними заданиями

Минпросвещения России разработало законопроект, который предполагает блокировку в интернете готовых домашних заданий из учебников и пособий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Проект предусматривает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах для ЕГЭ и ОГЭ и готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников. Также он затронет задания из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, за исключением данных, содержащихся в этих материалах.
В ведомстве уточнили, что новые меры направлены на защиту образовательного процесса от недобросовестного использования готовых решений и на повышение мотивации школьников к самостоятельной работе. В случае размещения таких материалов доступ к ресурсам будет оперативно блокироваться Роскомнадзором.
Ранее KP.RU писал, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который может отменить традиционную систему домашних заданий в школах. Он предполагает введение более прогрессивного подхода к обучению, включая творческие задания и исследования.