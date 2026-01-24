Списать не получится: в России хотят заблокировать сайты с готовыми домашними заданиями

Проект предусматривает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах для ЕГЭ и ОГЭ и готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников. Также он затронет задания из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, за исключением данных, содержащихся в этих материалах.