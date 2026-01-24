Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заключивших молодежные контракты с ВСУ могут призвать после демобилизации

Нардеп Роман Костенко заявил, что военнослужащие, заключившие так называемый «молодежный контракт» с ВСУ, не имеют права на отсрочку и после демобилизации могут быть тут же призваны в войска.

Источник: Аргументы и факты

Секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко выступил с заявлением, что украинские военнослужащие, заключившие так называемый «молодежный контракт» с ВСУ, не имеют права на отсрочку и после демобилизации могут быть тут же призваны в войска.

«Был законопроект по отсрочке для людей, подписавших контракты “18 — 25” лет. Контракты им сделали, а сейчас нужно было внести в закон норму, что эти люди имеют право на отсрочку. То есть сейчас, если человек отслужил с 18 до 19 лет и демобилизуется, то уже на следующий день его могут призвать как военнообязанного», — сказал нардеп в интервью украинскому «24 Каналу».

По словам украинского депутата, в соответствующий закон были предложены поправки, вводящие право на отсрочку, однако они были отклонены из-за неких «депутатов-популистов».

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала, что военнослужащие ВСУ массово покидают воинские частей из-за обмана командиров.