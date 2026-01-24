Заключивших молодежные контракты с ВСУ могут призвать после демобилизации

Секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко выступил с заявлением, что украинские военнослужащие, заключившие так называемый «молодежный контракт» с ВСУ, не имеют права на отсрочку и после демобилизации могут быть тут же призваны в войска.
«Был законопроект по отсрочке для людей, подписавших контракты “18 — 25” лет. Контракты им сделали, а сейчас нужно было внести в закон норму, что эти люди имеют право на отсрочку. То есть сейчас, если человек отслужил с 18 до 19 лет и демобилизуется, то уже на следующий день его могут призвать как военнообязанного», — сказал нардеп в интервью украинскому «24 Каналу».
По словам украинского депутата, в соответствующий закон были предложены поправки, вводящие право на отсрочку, однако они были отклонены из-за неких «депутатов-популистов».
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала, что военнослужащие ВСУ массово покидают воинские частей из-за обмана командиров.