Заключивших молодежные контракты с ВСУ могут призвать после демобилизации

«Был законопроект по отсрочке для людей, подписавших контракты “18 — 25” лет. Контракты им сделали, а сейчас нужно было внести в закон норму, что эти люди имеют право на отсрочку. То есть сейчас, если человек отслужил с 18 до 19 лет и демобилизуется, то уже на следующий день его могут призвать как военнообязанного», — сказал нардеп в интервью украинскому «24 Каналу».