Минпросвещения РФ предложило запретить распространение готовых заданий

Минпросвещения России подготовило проект поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривающий ограничение распространения готовых заданий для школьников.
В ведомстве пояснили, что инициатива направлена на запрет публикации контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ, готовых решений заданий Всероссийской олимпиады школьников, а также готовых решений задач из учебников и пособий, входящих в федеральный перечень.
Как отметили в министерстве, новые меры должны предотвратить недобросовестное использование готовых ответов и повысить заинтересованность школьников в самостоятельной учебе. В случае размещения подобных материалов на интернет-ресурсах доступ к ним планируется оперативно ограничивать с помощью Роскомнадзора.
В Минпросвещения подчеркнули, что предлагаемые ограничения будут носить точечный характер и не затронут легальные вспомогательные материалы. Размещение официальных данных из учебников, их электронных версий, а также заданий и решений, опубликованных самими организаторами олимпиад, останется разрешенным. Законопроект в настоящее время проходит педагогическую экспертизу.
