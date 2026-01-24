Минпросвещения РФ предложило запретить распространение готовых заданий

В Минпросвещения подчеркнули, что предлагаемые ограничения будут носить точечный характер и не затронут легальные вспомогательные материалы. Размещение официальных данных из учебников, их электронных версий, а также заданий и решений, опубликованных самими организаторами олимпиад, останется разрешенным. Законопроект в настоящее время проходит педагогическую экспертизу.