Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: У ЕС уже есть подписанное соглашение об отправке солдат на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Европейского союза (ЕС) уже есть подписанный документ, позволяющий отправить войска на Украину в случае необходимости. С таким заявлением он выступил на мероприятии в венгерском городе Капошваре, трансляцию которого вел телеканал М1.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Европейского союза (ЕС) уже есть подписанный документ, позволяющий отправить войска на Украину в случае необходимости. С таким заявлением он выступил на мероприятии в венгерском городе Капошваре, трансляцию которого вел телеканал М1.

— Даже сейчас есть подписанное соглашение о том, что при необходимости солдаты будут отправлены на Украину. Так что Европа не собирается отправиться на войну, а уже отправилась. Она уже воюет, — сказал Орбан.

Он также добавил, что вопрос заключается лишь в том, как скоро последствия этого скажутся на жизни европейцев.

Венгерский премьер в эфире также решительно выступил против ускоренного приема Украины в ЕС к 2027 году, заявив, что это напрямую втянет Евросоюз в военный конфликт с Россией и подвергнет опасности его членов.

Ранее корреспондент канала Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что размещение европейских военных на Украине в рамках якобы миротворческих сил может стать поводом для применения ракет «Орешник».

Россия выступает против размещения контингента войск из Европы на Украине и в случае чего готова дать решительный ответ. Об этом 10 января заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, опубликовав в соцсети X видео удара «Орешником» по Львовской области в качестве предупреждения.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше