Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Европейского союза (ЕС) уже есть подписанный документ, позволяющий отправить войска на Украину в случае необходимости. С таким заявлением он выступил на мероприятии в венгерском городе Капошваре, трансляцию которого вел телеканал М1.
— Даже сейчас есть подписанное соглашение о том, что при необходимости солдаты будут отправлены на Украину. Так что Европа не собирается отправиться на войну, а уже отправилась. Она уже воюет, — сказал Орбан.
Он также добавил, что вопрос заключается лишь в том, как скоро последствия этого скажутся на жизни европейцев.
Венгерский премьер в эфире также решительно выступил против ускоренного приема Украины в ЕС к 2027 году, заявив, что это напрямую втянет Евросоюз в военный конфликт с Россией и подвергнет опасности его членов.
Ранее корреспондент канала Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что размещение европейских военных на Украине в рамках якобы миротворческих сил может стать поводом для применения ракет «Орешник».
Россия выступает против размещения контингента войск из Европы на Украине и в случае чего готова дать решительный ответ. Об этом 10 января заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, опубликовав в соцсети X видео удара «Орешником» по Львовской области в качестве предупреждения.