Макрон ускорит принятие закона о запрете соцсетей для детей младше 15 лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за ускоренное принятие закона, запрещающего использование социальных сетей детьми младше 15 лет. О намерении применить ускоренную процедуру сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на главу государства.
Согласно информации канала, парламент Франции планирует приступить к рассмотрению соответствующего законопроекта уже 26 января. Инициатива направлена на усиление защиты несовершеннолетних в цифровом пространстве и ограничение влияния онлайн-платформ на детей и подростков.
Законопроект также предусматривает запрет на использование мобильных телефонов в школах для подростков. Власти подчеркивают, что такие меры призваны защитить психическое и эмоциональное здоровье учащихся и снизить зависимость от цифровых технологий.
Ранее о планах ввести аналогичные меры сообщали и другие европейские страны. В частности, Дания рассматривает возможность ограничения доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет с середины 2026 года.