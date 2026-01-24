Ричмонд
Трамп обвинил Миннеаполис в краже миллиардов долларов и пообещал, что Миннесота снова станет великой

Трамп пообещал, что Миннесота снова станет великим штатом.

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп заявил, что ситуация в Миннеаполисе отчасти служит «прикрытием» для похищения миллиардов долларов у Миннесоты. Этот штат, по его словам, «был великим» и обретет былое величие вновь.

«Среди прочего, это “прикрытие” для миллиардов долларов, украденных у некогда великого штата (но скоро снова станет великим!) Миннесоты!» — написал американский президент в соцсетях.

Нескольким ранее убийство в Миннесоте гражданки США — матери троих детей, 37-летней Николь Гуд — спровоцировало выступления против Трампа.

Тогда американский глава отреагировал на массовые протесты в городе. Он заявил, что протестующие в Миннесоте — профессиональные агитаторы и мятежники. Хозяин Белого дома также предупредил, что в случае отказа «коррумпированных политиков» штата подчиниться закону и остановить протесты против ICE, он готов задействовать Закон о восстании.

