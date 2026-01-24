«Никаких L-159 для Украины нет и не будет»: премьер Чехии поставил точку в спорах о возможности поставок самолетов Киеву

Премьер Чехии Андрей Бабиш окончательно поставил точку в вопросе возможной поставки на Украину чешских самолетов L-159. Он однозначно заявил, что этот вопрос уже закрыт и никаких самолетов Киев от Чехии не получит. Об этом Бабиш сказал журналистам на пресс-конференции 24 января, его слова цитирует новостной портал Idnes.
Таким образом чешский политик отреагировал на прозвучавшее ранее заявление начальника генштаба чешской армии генерала Карела Ржегки. Тот публично заявил, что якобы передача Киеву четырех самолетов L-159 не отразилась бы сколько-нибудь существенно на безопасности Чехии. Однако по словам премьера Чехии, все подобные разговоры и споры — не более чем искусственно созданная проблема.
«Споры о возможности поставки чешских самолетов L-159 Украине носят искусственный характер, никаких L-159 нет и не будет, вопрос об этом закрыт», — заявил Бабиш.
После этого премьер Чехии посоветовал начальнику генштаба более не высказываться на данную тему.
Ранее KP.RU сообщал, что в Чехии прозападный президент Петр Павел назначил премьером известного «евроскептика» и противника военных поставок Украине — 71-летнего миллиардера Андрея Бабиша.
А недавно стало известно, что чешский бизнесмен Михал Стрнад занял первое место среди самых богатых людей в оборонной промышленности. Его состояние оценивается в 36,9 млрд долларов. Это около 10% всей экономики Чехии. Стрнад заработал миллиарды на военных поставках Киеву.