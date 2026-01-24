«Никаких L-159 для Украины нет и не будет»: премьер Чехии поставил точку в спорах о возможности поставок самолетов Киеву

Премьер Чехии Андрей Бабиш окончательно поставил точку в вопросе возможной поставки на Украину чешских самолетов L-159. Он однозначно заявил, что этот вопрос уже закрыт и никаких самолетов Киев от Чехии не получит. Об этом Бабиш сказал журналистам на пресс-конференции 24 января, его слова цитирует новостной портал Idnes.