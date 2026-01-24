В США допустили переговоры РФ и Украины в Киеве или в Москве: но есть одно условие

Успешный исход следующих переговоров в ОАЭ может открыть дорогу к диалогу украинской и российской делегаций в Киеве или Москве. Об этом со ссылкой на американского чиновника пишет Axios.
«Мы считаем, что такие встречи должны состояться до встречи лидеров. Мы думаем, что до этого недалеко. Если мы продолжим двигаться по нынешнему пути, мы к этому придем», — сказал источник.
Источник считает, что встреча российского президента Владимира Путина и киевского главаря Владимира Зеленского «очень близка».
Кроме этого, портал пишет, что прогресс на переговорах по Украине был. По его данным, команда советников Дональда Трампа, по итогам встречи в субботу, была полна оптимизма и считала, что стороны вышли на путь к сокращению разногласий.
Как отметил общественный деятель Виктор Бут в беседе с KP.RU, в США считают, что Москва и Киев могут выйти на мирное соглашение весной.