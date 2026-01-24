СДК: 14-летнюю теннисистку сборной РФ отстранили за недостойное поведение на сборах

Несовершеннолетняя спортсменка сборной России по настольному теннису дисквалифицирована на три месяца. Такое решение приняла Спортивно-дисциплинарная комиссия (СДК) Федерации настольного тенниса России, следует из материалов, имеющихся в распоряжении ТАСС.
Как следует из документов, 14-летняя теннисистка наказана за недостойное поведение во время тренировочных сборов. Основанием стали поступившее обращение и видеоматериалы, содержание которых, по мнению одного из членов СДК, наносит вред репутации спорта в стране и порочит звание игрока сборной.
Спортсменке назначена прямая дисквалификация на три месяца, а также условная дисквалификация сроком на шесть месяцев, начиная с 21 января. Это означает, что при повторном нарушении в течение этого срока условное наказание вступит в силу, передает ТАСС.
