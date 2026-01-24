Украина атаковала многоэтажный дом и объекты критической инфраструктуры Белгородчины

ВС РФ отражают массированную атаку на Белгородчину.
Ракетный удар по Белгороду повредил многоэтажный дом и объекты жизнеобеспечения. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов, оперативно выехав на места происшествий.
«Предварительно, без пострадавших. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Произошло возгорание во дворе многоэтажного дома на Харгоре, которое мы оперативно ликвидировали», — написал глава в своем telegram-канале. Он также отметил повреждение хозяйственной постройки в частном секторе и начало восстановительных работ.