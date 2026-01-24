Депутат предложил внести в Конституцию Казахстана традиционное определение брака

В Казахстане предложили закрепить в Конституции определение брака исключительно как союза между мужчиной и женщиной. С такой инициативой выступил депутат мажилиса (нижней палаты парламента) и член конституционной комиссии Елнур Бейсенбаев.
Выступая на заседании комиссии, он заявил, что в действующей Конституции отсутствует четкое определение брака, а «размывание базовых понятий» в мире приводит к разрушению института семьи и потере моральных ориентиров. Бейсенбаев подчеркнул, что Казахстан как суверенная страна вправе закрепить «тот семейный уклад, который веками обеспечивал становление нации».
— Поэтому мы предлагаем зафиксировать в Основном законе, что брак возможен только между мужчиной и женщиной, дающий жизнь детям и будущей стране, — сказал депутат.
Одновременно он отметил необходимость прописать в Конституции принципы добровольности и равноправия в браке для усиления защиты женщин. Инициатива выдвинута в рамках конституционной реформы, инициированной президентом страны, передает «Казинформ».
Ранее стало известно, что в Польше заменят определения муж и жена на «супруг № 1» и «супруг № 2». Сейчас уже готовится соответствующее распоряжение. По словам представителей ведомства, подобные меры обусловлены необходимостью обеспечить исполнение вердикта Суда ЕС, принуждающего Варшаву признавать заключенные в других странах сообщества однополые браки*.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.