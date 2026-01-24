Депутат предложил внести в Конституцию Казахстана традиционное определение брака

Выступая на заседании комиссии, он заявил, что в действующей Конституции отсутствует четкое определение брака, а «размывание базовых понятий» в мире приводит к разрушению института семьи и потере моральных ориентиров. Бейсенбаев подчеркнул, что Казахстан как суверенная страна вправе закрепить «тот семейный уклад, который веками обеспечивал становление нации».