Что можно и нельзя делать в Татьянин день 25 января

Татьянин день и день студента празднуют в Беларуси в воскресенье, 25 января 2026 года. Мы узнали, что можно и что нельзя делать в данный день.
Татьянин день, история.
Татьянин день был церковным праздником, когда верующие почитали мученицу Татиану. Но в январе 1755 года государственный деятель Шувалов подал прошение императрице Елизавете Петровне об учреждении Московского университета. Вышло так, что все совпало с днем, когда почитают святую Татьяну. Императрица прошение одобрила. Указ, который касался открытия Московского университета, подписали 25 января и с этого дня святая стала покровительницей студентов.
Татьянин день, что нельзя делать.
Студентам запрещено рассказывать о своих успехах. Подобное может обернуться сглазом, который скажется на ухудшении успеваемости, а также отношениях с преподавателями. Нельзя выбрасывать из комнаты мусор. Все дело в том, что вместе с ним можно выбросить накопленные ранее знания. Студентам не следует проводить день в тишине, так как можно упустить удачу.
Татьянин день, что можно делать.
По традиции, 25 января старались делать добрые поступки. К примеру, приветствуется оказание помощи нуждающимся. А еще ре рекомендуется покормить птиц, бездомных животных. Считалось, что в скором времени можно разбогатеть.
Татьянин день, народные приметы.
Согласно приметам, 25 января было принято узнавать, каким окажется лето. В том случае, если идет снег, то лето будет дождливым. Мороз и солнце обещают теплое лето.
