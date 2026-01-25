В нем сила, брат: в Театре Вахтангова поставили самый сложный роман Томаса Манна

«Иосиф и его братья» в Театре имени Вахтангова — не легкое зрелище и не спектакль «на вечер», тем не менее три часа пролетают незаметно. Это разговор о вине и прощении, о судьбе и ответственности, о том, возможно ли примирение после предательства. Сегодня, в контексте современной российской истории с ее травматической памятью, разломом между «братьями», этот текст звучит особенно болезненно и точно. И, если зритель выйдет из зала с ощущением, что этот разговор касается его лично, значит, риск, на который пошли создатели, был оправдан.