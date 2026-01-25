Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Как защититься от колдунов в Павлов день, 28 января

Православные 28 января чтут память первого христианского монаха Павла Фивейского, известного в народе как Павел Отшельник.

Православные 28 января чтут память первого христианского монаха Павла Фивейского, известного в народе как Павел Отшельник.

В старину люди верили, что именно в этот день чародеи могут передать свою силу ученикам, поэтому 28 января также прозвали Днем колдунов. Люди в эту дату старались всеми способами защититься от воздействия магов.

Какие-то из них были одобрены церковью, а некоторых — больше близки к языческим верованиям. В Павлов день было принято молиться, плевать через плечо или стучать по дереву.

Кроме того, на Руси была поговорка: «Павел день прибавил», которая означала, что световой день постепенно становится длиннее, а ночь — короче.

Приметы погоды:

В Павлов день погода ветреная — год будет сырым.

Звезды с неба «сыплются», значит, скоро наступят холода.

Воробьи сидят на деревьях, но не чирикают — скоро снег пойдет.

Вороны каркают — будет оттепель, а если спрятались — начнется похолодание.

Именины отмечают: Елена, Павел, Максим, Гавриил, Прохор, Иван, Вениамин.