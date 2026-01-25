Народный календарь. Как защититься от колдунов в Павлов день, 28 января

Православные 28 января чтут память первого христианского монаха Павла Фивейского, известного в народе как Павел Отшельник.
В старину люди верили, что именно в этот день чародеи могут передать свою силу ученикам, поэтому 28 января также прозвали Днем колдунов. Люди в эту дату старались всеми способами защититься от воздействия магов.
Какие-то из них были одобрены церковью, а некоторых — больше близки к языческим верованиям. В Павлов день было принято молиться, плевать через плечо или стучать по дереву.
Кроме того, на Руси была поговорка: «Павел день прибавил», которая означала, что световой день постепенно становится длиннее, а ночь — короче.
Приметы погоды:
В Павлов день погода ветреная — год будет сырым.
Звезды с неба «сыплются», значит, скоро наступят холода.
Воробьи сидят на деревьях, но не чирикают — скоро снег пойдет.
Вороны каркают — будет оттепель, а если спрятались — начнется похолодание.
Именины отмечают: Елена, Павел, Максим, Гавриил, Прохор, Иван, Вениамин.