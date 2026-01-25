Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США массово отменяют авиарейсы: страну накрыли экстремальные холода и обильные снегопады

FlightAware: В США в выходные отменили более 12 тысяч рейсов из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

Из-за мощного снегопада в США за выходные отменили свыше 12 тыс. рейсов. Данные публикует сайт FlightAware, отслеживающий ситуацию в авиации.

В субботу оказались отменены 3 832 рейса, а на воскресенье число аннулированных полетов достигло 8 431.

Как ранее сообщал ABC News, из-за надвигающихся экстремальных холодов и снегопадов чрезвычайное положение объявлено как минимум в 18 штатах — от Техаса до Нью-Йорка.

Кроме этого, в некоторых районах ожидается понижение температуры значительно ниже нуля. Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные службы готовы к встрече рекордных морозов и снежных бурь.

После объявления 24 января о надвигающейся снежной буре жители Вашингтона начали активно закупать продукты. В результате во многих супермаркетах оказались опустошены целые отделы, соответствующие снимки публикуют местные жители в соцсетях.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше