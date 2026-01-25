В США массово отменяют авиарейсы: страну накрыли экстремальные холода и обильные снегопады

Из-за мощного снегопада в США за выходные отменили свыше 12 тыс. рейсов. Данные публикует сайт FlightAware, отслеживающий ситуацию в авиации.
В субботу оказались отменены 3 832 рейса, а на воскресенье число аннулированных полетов достигло 8 431.
Как ранее сообщал ABC News, из-за надвигающихся экстремальных холодов и снегопадов чрезвычайное положение объявлено как минимум в 18 штатах — от Техаса до Нью-Йорка.
Кроме этого, в некоторых районах ожидается понижение температуры значительно ниже нуля. Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные службы готовы к встрече рекордных морозов и снежных бурь.
После объявления 24 января о надвигающейся снежной буре жители Вашингтона начали активно закупать продукты. В результате во многих супермаркетах оказались опустошены целые отделы, соответствующие снимки публикуют местные жители в соцсетях.