Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцфонд одобрил выплату пособия по беременности для пяти тысяч студенток

РИА Новости: соцфонд одобрил выплату пособия по беременности для 5000 студенток.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Социальный фонд России одобрил выплату пособия по беременности и родам для 5 тысяч студенток, обучающимся на очной форме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.

«Начиная с сентября прошлого года Социальный фонд оформил пособие порядка 5 тысячам беременных студенток», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что обратиться за получением выплаты можно через портал Госуслуг, либо через клиентские службы Соцфонда.

Кроме того, в январе этого года пособие по беременности и родам было проиндексировано и теперь составляет более 96 тысяч рублей.