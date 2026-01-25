Соцфонд одобрил выплату пособия по беременности для пяти тысяч студенток

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Социальный фонд России одобрил выплату пособия по беременности и родам для 5 тысяч студенток, обучающимся на очной форме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
«Начиная с сентября прошлого года Социальный фонд оформил пособие порядка 5 тысячам беременных студенток», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что обратиться за получением выплаты можно через портал Госуслуг, либо через клиентские службы Соцфонда.
Кроме того, в январе этого года пособие по беременности и родам было проиндексировано и теперь составляет более 96 тысяч рублей.