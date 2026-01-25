Календарь на 25 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святая Татиана жила в Риме в III веке. Ее отец был знатным сановником, который воспитал дочь в благочестии. Достигнув совершеннолетия, Татиана решила не выходить замуж, приняла обет целомудрия и стала диаконисой в одной из римских церквей, помогая бедным и больным. Во время гонений при императоре Александре Севере святую схватили и подвергли пыткам. Ее бросили на арену к свирепому льву — но зверь кротко лег у ног Татианы; ее пытались сжечь — но огонь не причинил ей вреда. В итоге мученицу и ее отца казнили мечом.