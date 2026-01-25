Календарь на 25 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

25 января в России отмечают День студенчества, или Татьянин день. Сегодня профессиональный праздник у штурманов Военно-морского флота. Международный день без интернета напоминает о важности «цифрового детокса». Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 25 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 25 января.
* ~День штурмана Военно-Морского Флота России~
Сегодня профессиональный праздник у военнослужащих, отвечающих за безопасное движение кораблей и подводных лодок, точное ведение их по заданному курсу и выстраивание маршрутов на картах. Дата связана с появлением в России первого учебного заведения для подготовки флотских офицеров и штурманов: 25 января 1701 года Петр I учредил в Москве Школу математических и навигацких наук.
Долгое время в России День штурмана ВМФ отмечали дважды в год: в дни весеннего и осеннего равноденствия. Но в 1997 году главнокомандующий ВМФ РФ Феликс Громов принял решение перенести праздник на дату выхода Петровского указа.
* ~День российского студенчества, или Татьянин день~
История главного студенческого праздника берет начало в XVIII веке. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета (МГУ им. М. В. Ломоносова). Дата совпала с днем памяти святой мученицы Татианы, которую позже стали считать покровительницей студентов.
С середины XIX века праздник студентов начали отмечать по всей Российской империи. Гуляния проходили шумно и весело. Студенты в Татьянин день частенько напивались, но царские жандармы в честь праздника не арестовывали их, а наоборот — оказывали при необходимости помощь.
Шумные кутежи сошли на нет после революции 1905 года и прекратились к началу Первой мировой войны. В советское время праздник переименовали в День пролетарского студенчества, но отмечали его недолго. Праздник возродился в начале «нулевых», а с 2005 года его отмечают официально на государственном уровне.
* ~День Генерального штаба Вооруженных сил РФ~
С 2003 года российские военнослужащие отмечают День Генштаба. Праздник отсылает к историческому событию: 25 января 1763 года императрица Екатерина II своим указом создала Генеральный штаб как центральный орган управления армией. Сначала он отвечал за сухопутные силы, а позже его полномочия распространились и на управление военно-морским флотом. С тех пор не раз менялись название, структура и назначение органа. Сейчас он называется Генеральным штабом Вооруженных сил Российской Федерации.
Современный Генштаб обеспечивает обороноспособность страны, разрабатывает планы развития Вооруженных сил и управляет войсками, включая ведение боевых действий. Неофициально его называют «мозгом армии».
* ~Всемирный день помощи больным проказой (лепрой)~
Проказа, или лепра (болезнь Хансена) — одна из древнейших болезней человечества. Недуг поражает кожу, периферические нервы и иногда глаза, что при отсутствии лечения ведет к потере чувствительности, деформации конечностей, слепоте и инвалидности.
До XX века проказа считалась практически неизлечимой. Перелом наступил в 1873 году, когда норвежский врач Герхард Армауэр Хансен открыл возбудителя болезни. Хотя сейчас лепра успешно лечится, больные в ряде стран все еще сталкиваются с социальной изоляцией и дискриминацией. Главная цель дня — не только медицинская помощь, но и просвещение, борьба с предрассудками и защита прав пациентов.
* ~Международный день без интернета~
Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, но каждый пользователь сети периодически нуждается в «цифровом детоксе». Инициаторы Дня без интернета призывают всех в последнее воскресенье января отказаться от компьютеров, смартфонов и посвятить свободное время встречам, спорту, хобби, прогулкам и другим офлайн-занятиям.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 25 января в других странах.
День науки — Беларусь. Праздник ежегодно отмечают с 1993 года в последнее воскресенье января. В этот день поздравляют представителей научной сферы. Проводятся выставки, презентации, научные конференции.
Ночь Бернса — Шотландия. Торжество посвящено поэту Роберту Бернсу, родившемуся 25 января 1759 года. По традиции, шотландцы устраивают ужин с главным блюдом — хаггисом, которому Бернс посвятил свою знаменитую оду. Программа вечера включает народные танцы, например, кейли, исполнение песен на стихи Бернса и чтение его произведений.
Религиозные праздники 25 января.
* День памяти святой мученицы Татианы Римской.
Святая Татиана жила в Риме в III веке. Ее отец был знатным сановником, который воспитал дочь в благочестии. Достигнув совершеннолетия, Татиана решила не выходить замуж, приняла обет целомудрия и стала диаконисой в одной из римских церквей, помогая бедным и больным. Во время гонений при императоре Александре Севере святую схватили и подвергли пыткам. Ее бросили на арену к свирепому льву — но зверь кротко лег у ног Татианы; ее пытались сжечь — но огонь не причинил ей вреда. В итоге мученицу и ее отца казнили мечом.
В России Татиану почитают как покровительницу просвещения и студенчества. При МГУ в XVIII веке был открыт храм в честь святой. Ей молятся о помощи в учебе, сдаче экзаменов и защите от злых сил.
* День обращения апостола Павла у католиков.
В этот день верующие вспоминают, как апостол Павел стал учеником Спасителя. Павел (в миру Савл) был ревностным фарисеем и гонителем Церкви, яростно преследовавшим первых христиан. Чудесное преображение произошло с ним на пути в Дамаск, где ему явился Христос. После этого ослепший Савл прозрел, принял крещение и стал пламенным проповедником, «апостолом язычников».
Народные праздники и приметы 25 января.
* Татьянин день, или Бабий кут.
На Руси особо почитали святую мученицу Татиану Римскую, в народный календарь праздник вошел как Татьянин день. Верующие молились святой о благополучии: девушки — об удачном замужестве, родители — о защите и наставлении своих детей, пожилые — о безбедной старости, немощные — об исцелении от болезней.
Также в этот день отмечали старинный праздник Бабий кут — так называли женский угол в избе у печи, где хранилась домашняя утварь и где хозяйки проводили большую часть времени. В праздник старшая женщина в семье выпекала каравай, символизирующий солнце. Каждый член семьи должен был съесть кусочек, чтобы получить тепло и здоровье.
Девушки мастерили маленькие метелки из тряпочек и перьев и старались незаметно оставить их в «бабьем углу» в доме желанного жениха. Считалось, что после этого парень обязательно на ней женится.
В Татьянин день нельзя было ругаться и ссориться, заниматься тяжелой работой. Согласно поверьям, лучше отложить мытье головы — иначе можно «вымыть» знания.
Приметы.
Солнечная погода и мороз — к урожайному году.
На дворе снегопад — лето будет дождливым.
День теплый, но на улице метель — к засухе и неурожаю.
Ярко-красный закат — к сильному ветру.
Какие исторические события произошли 25 января.
* 632 год — пророк Мухаммед начал прощальное паломничество.
* 1917 год — в Ирландском море на немецкой мине подорвался английский лайнер «Лаурентик», перевозивший 3211 слитков золота. В результате катастрофы 350 человек погибли.
* 1955 год — в Колумбийском университете созданы атомные часы, показывающие время с погрешностью 1 секунда в 300 лет.
Дни рождения и юбилеи 25 января.
* В 1627 году родился Роберт Бойль — англо-ирландский химик, физик, натурфилософ и богослов, чьим именем назван важный физический закон сжатия газов (закон Бойля — Мариотта).
* В 1938 году родился Лэйдзи Мацумото — создатель аниме и манги.
Кто отмечает дни рождения.
* 72 года исполняется Кей Котти — австралийской мореплавательнице, первой в мире женщине, совершившей одиночное непрерывное кругосветное плавание.