Гидрометцентр: мороз в Московском регионе к полуночи окреп до минус 30 градусов

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что пик холода на территории Москвы текущей ночью и предстоящим утром может прийтись на период с 03:00 до 09:00 мск. В этот период температура может понизиться до 24−22 градусов ниже нуля, в Новой Москве — до минус 27 градусов. Также на фоне облачности с прояснениями в столице также местами может отмечаться туман и изморозь, а на дорогах возможно образование гололедицы.