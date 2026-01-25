Гидрометцентр: мороз в Московском регионе к полуночи окреп до минус 30 градусов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Мороз в Московском регионе к началу новых суток окреп до 30 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние синоптические данные.
«Столбики термометров в подмосковных Серебряных Прудах на данный момент опустились до отметки в 30 градусов ниже нуля», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что до 28,8 градусов окреп мороз в Зарайске, а в Черустях, что на восточных рубежах столичного региона, сейчас минус 28,2 градуса.
На главной метеостанции Москвы, расположенной на территории ВДНХ, температура воздуха, по данным синоптиков, составляет в настоящее время минус 14,5 градуса. В центре города, в районе гостиницы «Балчуг» — минус 13,7 градуса.
Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что пик холода на территории Москвы текущей ночью и предстоящим утром может прийтись на период с 03:00 до 09:00 мск. В этот период температура может понизиться до 24−22 градусов ниже нуля, в Новой Москве — до минус 27 градусов. Также на фоне облачности с прояснениями в столице также местами может отмечаться туман и изморозь, а на дорогах возможно образование гололедицы.
Синоптики не исключают, что нынешняя ночь станет самой холодной с начала текущего осенне-зимнего сезона. Пока такой статус носит предыдущая ночь, когда столбики термометров на метеостанции ВДНХ опустились до минус 17,3 градуса. «До этого в лидерах был день 24 декабря 2025 года, тогда минимум составлял минус 16,4 градуса», — пояснял в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус. В Московской области, по его данным, столбики термометров предыдущей ночью приближались к отметке в минус 30 градусов: в частности, столбики термометров в Черустях показали минус 28,2 градуса.
Причиной сильных холодов специалисты называют влияние гребня сибирского антициклона, растянувшегося в западном направлении. Морозная погода прогнозируется также в воскресенье и понедельник, а значения средней суточной температуры в этот период могут оказаться на 12−13 градусов ниже нормы.