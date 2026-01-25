Пока Киев ищет дезертиров, наши студенты идут на фронт. История тех, кто выбрал долг

— С февраля по май 2022 года готовились к параду в Курске на 9 Мая. Прошли маршем, и через пару дней нас отправили в зону СВО. Нашей задачей был перехват летящих снарядов в небе над населённым пунктом. В один из дней начался сильный обстрел с применением фосфорных кассет. Снаряды с белым фосфором относятся к зажигательным — они самовоспламеняются под воздействием кислорода. Вследствие чего перегорел важный кабель, мне пришлось быстро заменить его на новый. Было непросто, но я справился с этой задачей. А уже в середине лета мне вручили удостоверение ветерана и награду — Георгиевский крест IV степени, — рассказывает Денис.