Пока Киев ищет дезертиров, наши студенты идут на фронт. История тех, кто выбрал долг

Пока украинские власти разыскивают полмиллиона дезертиров, самовольно оставивших воинские части ВСУ, российская молодёжь демонстрирует высокий уровень патриотизма. По данным Минобрнауки, более 18 тысяч российских студентов прервали учёбу и отправились добровольцами на СВО. Вместе с тем многие молодые участники СВО по окончании военных контрактов воспользовались предоставленной государством льготой по поступлению в вузы и стали студентами высших учебных заведений. Так что среди нынешнего студенчества десятки тысяч участников и ветеранов боевых действий.
«Гордимся нашими выпускниками».
Студент Нефтекамского филиала Уфимского университета Кирилл Киселёв ушёл добровольцем на СВО ещё в самом её начале — в 2022 году. И до сих пор находится в зоне боевых действий.
Уже в первый год его службы — 18 октября 2022 года — информагентство «Ветеранские вести» сообщило о самоотверженности гвардии сержанта Кирилла Киселёва в ходе боевых действий.
«В ходе выполнения задач передовая группа российских военнослужащих обнаружила оборудованные позиции украинских националистов, о чём командир группы незамедлительно проинформировал артиллеристов по средствам радиосвязи и сообщил координаты подразделения противника. Получив информацию, Кирилл Киселёв, проявляя профессионализм и мастерство, оперативно произвёл расчёты для стрельбы и точным пуском ракет нанёс огневой удар по позициям украинских радикалов. Профессионализм и личная самоотверженность гвардии сержанта Киселёва при уверенном и умелом управлении расчётом боевой машины позволили мотострелкам успешно выполнить боевую задачу», — говорится в сообщении.
А в 2024 году, когда стало известно, что Кирилл награждён медалью Жукова, заметку о нём под заголовком «Земляком гордимся» опубликовала районная газета Пограничного района Приморского края «Вестник приграничья».
— Кирилл хорошо учился, занимался танцами, выступал на школьных и районных мероприятиях. Мне он запомнился как человек с активной жизненной позицией. Была очень рада узнать, что Кирилл удостоен медали. Мы в школе гордимся нашими выпускниками. С начала спецоперации пополняем стенд с фотографиями учеников — героев СВО, — публикует газета слова учительницы Кирилла Светланы Поднебесной.
Ранее Кирилл был награждён медалью «За боевые отличия».
А судя по отзывам о нём в университете, Кирилл не только доблестный воин, но и прилежный студент. Он обладатель Диплома II степени Всероссийской научно-практической конференции «Достижения и приложения современной информатики, математики и физики» в 2021 году, Диплома I степени Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Первые шаги в науку III тысячелетия», победитель 4-го Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» в номинации «Активное долголетие».
«Я верю: мы победим».
Студентка третьего курса Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Марта Макарова после начала специальной военной операции взяла академический отпуск и по контракту отправилась на СВО. В зоне СВО она находилась с 2022 по 2024 год, принимая участие в боевых действиях в составе разведывательной бригады.
Воевала на Купянском направлении, потом на Запорожском, дольше всего — в Херсонской области. В августе 2023 года студентка получила осколочное ранение в ногу: в окоп, где она находилась, попала граната. В том же году Макарову наградили медалью «За отвагу». Позже к этой награде прибавились медали «За взятие Авдеевки», «За боевые отличия» и «За боевые заслуги».
После очередного ранения по окончании её третьего военного контракта девушка решила вернуться к учёбе. Однако помимо занятий в университете она ведёт большую общественную работу. В настоящее время она подготавливает новобранцев на полигонах Республики Татарстан по специальностям «БПЛА» и «снайперское дело».
Активно участвует в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Вместе со своими сослуживцами проводит ежедневные уроки мужества и мастер-классы для учащихся школ и студентов вузов. Кроме того, она участвовала в открытии самого крупного музея, посвящённого специальной военной операции, — «СВОи» и работает там экскурсоводом. Также Евгения Макарова входит в Управление Ассоциации ветеранов специальной военной операции, помогающей ветеранам СВО в Республике Татарстан.
— Имея небольшой боевой опыт, посмотрев на то, что происходит на передовой, я верю: мы победим. Говорят, что девушкам на фронте не место, но это не совсем так. Когда Родине требуется защита, не важно, кто ты — парень или девушка, — говорит она.
С парада — на передовую.
Студент четвёртого курса Курского государственного университета Денис Апальков в вуз поступил уже после того, как поучаствовал в СВО. Денис — сирота, воспитывался сначала в детском приюте, потом в Рыльском интернате в Курской области. По окончании интерната поступил в Курский электромеханический техникум, который окончил по специальности «компьютерные системы и комплексы».
А по окончании техникума решил пойти служить в армию по контракту. «Мне было важно проверить самого себя», — объясняет он такое решение. Службу проходил в бригаде радиоэлектронной борьбы в посёлке Маршала Жукова Курской области.
— С февраля по май 2022 года готовились к параду в Курске на 9 Мая. Прошли маршем, и через пару дней нас отправили в зону СВО. Нашей задачей был перехват летящих снарядов в небе над населённым пунктом. В один из дней начался сильный обстрел с применением фосфорных кассет. Снаряды с белым фосфором относятся к зажигательным — они самовоспламеняются под воздействием кислорода. Вследствие чего перегорел важный кабель, мне пришлось быстро заменить его на новый. Было непросто, но я справился с этой задачей. А уже в середине лета мне вручили удостоверение ветерана и награду — Георгиевский крест IV степени, — рассказывает Денис.
По завершении военного контракта он решил получить высшее образование и поступил в Курский госуниверситет на факультет физики, математики и информатики на обучение по специальности «информационная безопасность, безопасность компьютерных систем». Денис активный участник общественной жизни университета, регулярно проводит встречи со студентами, на которых рассказывает об СВО. Имеет опыт работы воспитателем в детском оздоровительном лагере. Увлекается спортом (футбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика), художественной самодеятельностью. Участник соревнований по армейскому рукопашному бою, участник забега памяти погибшего студента КГУ — участника СВО Евгения Катунина.
«Если не мы, то кто?».
Студент Донецкой академии управления и государственной службы Владимир Сухинин ушёл на СВО вместе со своим отцом-хирургом. Выросший в Донецке, после 11-го класса он не пошёл по стопам родителей-медиков, а поступил на исторический факультет Донецкого национального университета на специальность «международные отношения и внешняя политика». И параллельно — на заочный факультет государственной службы и управления Донецкой академии госслужбы по специальности «региональное управление и местное самоуправление».
Рано утром 24 февраля 2022 года Владимиру позвонил отец и попросил выйти на улицу «перекурить». От него он узнал о начале спецоперации и о том, что отец уходит добровольцем на фронт.
«Я ему сказал, что не отпущу его одного. У нас состоялся тяжёлый, но важный разговор. Я сказал, что мне страшно, и спросил, почему идти на фронт должны именно мы. А он ответил: “Если не мы, то кто?” — рассказал Владимир.
С 25 февраля отец и сын Сухинины стали добровольцами внутренних войск Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики. Сухинина-старшего (позывной Сухой) назначили командиром эвакуационной медицинской бригады, а Сухинин-младший (позывной Дипломат) стал в ней санитаром. Выдали автоматы и отправили на Мариупольское направление. Отец и сын воевали по контракту полгода. Дошли до Мариуполя, где принимали участие в боях и на заводе Ильича, и на «Азовстали». А затем обоих комиссовали по состоянию здоровья: отца отбросило взрывной волной — и он получил компрессионный перелом позвоночника, а у Владимира дважды открывалось желудочное кровотечение, из-за чего он угодил в реанимацию.
На фронте Владимир узнал, что зачислен на бюджет в СПбГУ, куда отправил документы.
«Теперь ты точно должен остаться в живых», — сказала ему мама, сообщившая о поступлении в вуз.
Одной учёбы Владимиру всегда было мало. В Донецке уже на первом курсе его выбрали председателем студенческого профсоюза его факультета, и он с увлечением окунулся в общественную работу: организовывал интеллектуальные, культурные, спортивные и околополитические мероприятия. Пиком общественной работы стало создание Республиканской студенческой лиги, объединившей шестнадцать вузов ДНР. Владимир был председателем этой организации. Студенческая лига ДНР работала в шести направлениях: добровольчество, творчество, медиа, студенческие научные общества, ЗОЖ и семейные ценности.
В Петербурге он тоже решил заняться чем-то подобным. Отправил резюме в 18 молодёжных центров города, съездил на собеседования и в итоге поступил на работу в молодёжно-подростковый центр «Московский». Реализовал несколько проектов, которые стали лауреатами Всероссийских конкурсов. Как молодого участника СВО, его постоянно приглашают на «встречи с героем», на уроки мужества.
Владимир является победителем конкурсного трека «Делаю» Всероссийского студенческого проекта «Твой ход». Он выиграл с проектом «Общая память», который транслирует подлинную историю специальной военной операции посредством создания тематической мобильной экспозиции.
«Патриотизм — это не только фронт. Это ещё и возможность учиться, создавать и делать что-то важное для других. Для меня участие в проекте — это не про награды. Это про признание, про возможность вдохновлять других и находить единомышленников», — делится молодой человек.
«Ждать повестку не стал, ушёл добровольцем».
Уроженец Макеевки Никита Кириенко к моменту начала СВО был студентом второго курса Донецкого национального университета экономики и торговли.
«Ждать повестку не стал, ушёл воевать добровольцем. Просто проснулся утром и сказал маме, что еду в военкомат. Старшие боевые товарищи встретили меня с улыбкой, с юмором. Сразу спросили: “Мальчик, что ты здесь делаешь? Тебе нужно ещё дома в машинки играть”. На это я ответил, что уже готов защищать Родину», — рассказывает Никита.
С февраля по ноябрь 2022 года Никита находился в зоне СВО, воевал на Херсонском направлении, был назначен помощником гранатомётчика.
Возвращение к мирной жизни состоялось после указа о демобилизации студентов. «Я очень признателен моему вузу. Мне и другим ребятам-фронтовикам преподаватели помогли наверстать упущенное и сдать сессию. Нам уделили максимум внимания и заботы», — говорит Никита.
Сейчас он является студентом магистратуры своего вуза и работает инструктором-методистом в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Центр развития военно-спортивной подготовки и военно-патриотического воспитания молодёжи «Воин».
«Что касается “Воина”, то это направление работы по воспитанию патриотизма у нашей молодёжи. Сейчас я передаю свои знания молодому поколению, хоть и недалеко от них ушёл по возрасту. Все говорят, что молодёжь — наше будущее. Я же убеждён, что это наше настоящее, с которым надо заниматься, растить патриотов, готовых защищать Родину», — убеждён Никита.
Если верить теории пассионарности, а о том, что склонен ей доверять, заявлял, к примеру, президент РФ Владимир Путин, будущее есть у тех стран, в которых проживает достаточно большое количество пассионарных людей. Судя по десяткам тысяч участников и ветеранов СВО среди российского студенчества, пассионариев среди российской молодёжи более чем достаточно. А это значит, что у России есть будущее и оно в надёжных руках.