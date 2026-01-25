Ричмонд
Пока Киев ищет дезертиров, наши студенты идут на фронт. История тех, кто выбрал долг

Они ушли на фронт со студенческой скамьи, а вернулись — героями. Ко Дню студента Life.ru собрал истории ребят из разных регионов России, для кого долг и честь — не просто слова.

Пока украинские власти разыскивают полмиллиона дезертиров, самовольно оставивших воинские части ВСУ, российская молодёжь демонстрирует высокий уровень патриотизма. По данным Минобрнауки, более 18 тысяч российских студентов прервали учёбу и отправились добровольцами на СВО. Вместе с тем многие молодые участники СВО по окончании военных контрактов воспользовались предоставленной государством льготой по поступлению в вузы и стали студентами высших учебных заведений. Так что среди нынешнего студенчества десятки тысяч участников и ветеранов боевых действий.

«Гордимся нашими выпускниками».

Студент Нефтекамского филиала Уфимского университета Кирилл Киселёв ушёл добровольцем на СВО ещё в самом её начале — в 2022 году. И до сих пор находится в зоне боевых действий.

Уже в первый год его службы — 18 октября 2022 года — информагентство «Ветеранские вести» сообщило о самоотверженности гвардии сержанта Кирилла Киселёва в ходе боевых действий.

«В ходе выполнения задач передовая группа российских военнослужащих обнаружила оборудованные позиции украинских националистов, о чём командир группы незамедлительно проинформировал артиллеристов по средствам радиосвязи и сообщил координаты подразделения противника. Получив информацию, Кирилл Киселёв, проявляя профессионализм и мастерство, оперативно произвёл расчёты для стрельбы и точным пуском ракет нанёс огневой удар по позициям украинских радикалов. Профессионализм и личная самоотверженность гвардии сержанта Киселёва при уверенном и умелом управлении расчётом боевой машины позволили мотострелкам успешно выполнить боевую задачу», — говорится в сообщении.

А в 2024 году, когда стало известно, что Кирилл награждён медалью Жукова, заметку о нём под заголовком «Земляком гордимся» опубликовала районная газета Пограничного района Приморского края «Вестник приграничья».

— Кирилл хорошо учился, занимался танцами, выступал на школьных и районных мероприятиях. Мне он запомнился как человек с активной жизненной позицией. Была очень рада узнать, что Кирилл удостоен медали. Мы в школе гордимся нашими выпускниками. С начала спецоперации пополняем стенд с фотографиями учеников — героев СВО, — публикует газета слова учительницы Кирилла Светланы Поднебесной.

Ранее Кирилл был награждён медалью «За боевые отличия».

А судя по отзывам о нём в университете, Кирилл не только доблестный воин, но и прилежный студент. Он обладатель Диплома II степени Всероссийской научно-практической конференции «Достижения и приложения современной информатики, математики и физики» в 2021 году, Диплома I степени Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Первые шаги в науку III тысячелетия», победитель 4-го Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» в номинации «Активное долголетие».

«Я верю: мы победим».

Студентка третьего курса Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Марта Макарова после начала специальной военной операции взяла академический отпуск и по контракту отправилась на СВО. В зоне СВО она находилась с 2022 по 2024 год, принимая участие в боевых действиях в составе разведывательной бригады.

Воевала на Купянском направлении, потом на Запорожском, дольше всего — в Херсонской области. В августе 2023 года студентка получила осколочное ранение в ногу: в окоп, где она находилась, попала граната. В том же году Макарову наградили медалью «За отвагу». Позже к этой награде прибавились медали «За взятие Авдеевки», «За боевые отличия» и «За боевые заслуги».

После очередного ранения по окончании её третьего военного контракта девушка решила вернуться к учёбе. Однако помимо занятий в университете она ведёт большую общественную работу. В настоящее время она подготавливает новобранцев на полигонах Республики Татарстан по специальностям «БПЛА» и «снайперское дело».

Активно участвует в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Вместе со своими сослуживцами проводит ежедневные уроки мужества и мастер-классы для учащихся школ и студентов вузов. Кроме того, она участвовала в открытии самого крупного музея, посвящённого специальной военной операции, — «СВОи» и работает там экскурсоводом. Также Евгения Макарова входит в Управление Ассоциации ветеранов специальной военной операции, помогающей ветеранам СВО в Республике Татарстан.

— Имея небольшой боевой опыт, посмотрев на то, что происходит на передовой, я верю: мы победим. Говорят, что девушкам на фронте не место, но это не совсем так. Когда Родине требуется защита, не важно, кто ты — парень или девушка, — говорит она.

С парада — на передовую.

Студент четвёртого курса Курского государственного университета Денис Апальков в вуз поступил уже после того, как поучаствовал в СВО. Денис — сирота, воспитывался сначала в детском приюте, потом в Рыльском интернате в Курской области. По окончании интерната поступил в Курский электромеханический техникум, который окончил по специальности «компьютерные системы и комплексы».

А по окончании техникума решил пойти служить в армию по контракту. «Мне было важно проверить самого себя», — объясняет он такое решение. Службу проходил в бригаде радиоэлектронной борьбы в посёлке Маршала Жукова Курской области.

— С февраля по май 2022 года готовились к параду в Курске на 9 Мая. Прошли маршем, и через пару дней нас отправили в зону СВО. Нашей задачей был перехват летящих снарядов в небе над населённым пунктом. В один из дней начался сильный обстрел с применением фосфорных кассет. Снаряды с белым фосфором относятся к зажигательным — они самовоспламеняются под воздействием кислорода. Вследствие чего перегорел важный кабель, мне пришлось быстро заменить его на новый. Было непросто, но я справился с этой задачей. А уже в середине лета мне вручили удостоверение ветерана и награду — Георгиевский крест IV степени, — рассказывает Денис.

По завершении военного контракта он решил получить высшее образование и поступил в Курский госуниверситет на факультет физики, математики и информатики на обучение по специальности «информационная безопасность, безопасность компьютерных систем». Денис активный участник общественной жизни университета, регулярно проводит встречи со студентами, на которых рассказывает об СВО. Имеет опыт работы воспитателем в детском оздоровительном лагере. Увлекается спортом (футбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика), художественной самодеятельностью. Участник соревнований по армейскому рукопашному бою, участник забега памяти погибшего студента КГУ — участника СВО Евгения Катунина.

«Если не мы, то кто?».

Студент Донецкой академии управления и государственной службы Владимир Сухинин ушёл на СВО вместе со своим отцом-хирургом. Выросший в Донецке, после 11-го класса он не пошёл по стопам родителей-медиков, а поступил на исторический факультет Донецкого национального университета на специальность «международные отношения и внешняя политика». И параллельно — на заочный факультет государственной службы и управления Донецкой академии госслужбы по специальности «региональное управление и местное самоуправление».

Рано утром 24 февраля 2022 года Владимиру позвонил отец и попросил выйти на улицу «перекурить». От него он узнал о начале спецоперации и о том, что отец уходит добровольцем на фронт.

«Я ему сказал, что не отпущу его одного. У нас состоялся тяжёлый, но важный разговор. Я сказал, что мне страшно, и спросил, почему идти на фронт должны именно мы. А он ответил: “Если не мы, то кто?” — рассказал Владимир.

С 25 февраля отец и сын Сухинины стали добровольцами внутренних войск Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики. Сухинина-старшего (позывной Сухой) назначили командиром эвакуационной медицинской бригады, а Сухинин-младший (позывной Дипломат) стал в ней санитаром. Выдали автоматы и отправили на Мариупольское направление. Отец и сын воевали по контракту полгода. Дошли до Мариуполя, где принимали участие в боях и на заводе Ильича, и на «Азовстали». А затем обоих комиссовали по состоянию здоровья: отца отбросило взрывной волной — и он получил компрессионный перелом позвоночника, а у Владимира дважды открывалось желудочное кровотечение, из-за чего он угодил в реанимацию.

На фронте Владимир узнал, что зачислен на бюджет в СПбГУ, куда отправил документы.

«Теперь ты точно должен остаться в живых», — сказала ему мама, сообщившая о поступлении в вуз.

Одной учёбы Владимиру всегда было мало. В Донецке уже на первом курсе его выбрали председателем студенческого профсоюза его факультета, и он с увлечением окунулся в общественную работу: организовывал интеллектуальные, культурные, спортивные и околополитические мероприятия. Пиком общественной работы стало создание Республиканской студенческой лиги, объединившей шестнадцать вузов ДНР. Владимир был председателем этой организации. Студенческая лига ДНР работала в шести направлениях: добровольчество, творчество, медиа, студенческие научные общества, ЗОЖ и семейные ценности.

В Петербурге он тоже решил заняться чем-то подобным. Отправил резюме в 18 молодёжных центров города, съездил на собеседования и в итоге поступил на работу в молодёжно-подростковый центр «Московский». Реализовал несколько проектов, которые стали лауреатами Всероссийских конкурсов. Как молодого участника СВО, его постоянно приглашают на «встречи с героем», на уроки мужества.

Владимир является победителем конкурсного трека «Делаю» Всероссийского студенческого проекта «Твой ход». Он выиграл с проектом «Общая память», который транслирует подлинную историю специальной военной операции посредством создания тематической мобильной экспозиции.

«Патриотизм — это не только фронт. Это ещё и возможность учиться, создавать и делать что-то важное для других. Для меня участие в проекте — это не про награды. Это про признание, про возможность вдохновлять других и находить единомышленников», — делится молодой человек.

«Ждать повестку не стал, ушёл добровольцем».

Уроженец Макеевки Никита Кириенко к моменту начала СВО был студентом второго курса Донецкого национального университета экономики и торговли.

«Ждать повестку не стал, ушёл воевать добровольцем. Просто проснулся утром и сказал маме, что еду в военкомат. Старшие боевые товарищи встретили меня с улыбкой, с юмором. Сразу спросили: “Мальчик, что ты здесь делаешь? Тебе нужно ещё дома в машинки играть”. На это я ответил, что уже готов защищать Родину», — рассказывает Никита.

С февраля по ноябрь 2022 года Никита находился в зоне СВО, воевал на Херсонском направлении, был назначен помощником гранатомётчика.

Возвращение к мирной жизни состоялось после указа о демобилизации студентов. «Я очень признателен моему вузу. Мне и другим ребятам-фронтовикам преподаватели помогли наверстать упущенное и сдать сессию. Нам уделили максимум внимания и заботы», — говорит Никита.

Сейчас он является студентом магистратуры своего вуза и работает инструктором-методистом в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Центр развития военно-спортивной подготовки и военно-патриотического воспитания молодёжи «Воин».

«Что касается “Воина”, то это направление работы по воспитанию патриотизма у нашей молодёжи. Сейчас я передаю свои знания молодому поколению, хоть и недалеко от них ушёл по возрасту. Все говорят, что молодёжь — наше будущее. Я же убеждён, что это наше настоящее, с которым надо заниматься, растить патриотов, готовых защищать Родину», — убеждён Никита.

Если верить теории пассионарности, а о том, что склонен ей доверять, заявлял, к примеру, президент РФ Владимир Путин, будущее есть у тех стран, в которых проживает достаточно большое количество пассионарных людей. Судя по десяткам тысяч участников и ветеранов СВО среди российского студенчества, пассионариев среди российской молодёжи более чем достаточно. А это значит, что у России есть будущее и оно в надёжных руках.

