Плата за холодную воду без счетчика для россиян увеличится вдвое

Плата за холодную воду для россиян, не установивших счетчики при наличии такой возможности, увеличится вдвое. Это связано с повышением специального коэффициента для расчетов, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно новым правилам, повышающий коэффициент для расчета платы за холодное водоснабжение увеличен с 1,5 до трех. Изменения затронут жильцов квартир и домов, которые не оборудованы индивидуальными приборами учета воды. Размер платежа в таких случаях рассчитывается по формуле с учетом числа жильцов, тарифа, норматива потребления и этого коэффициента.
При этом коэффициенты для расчета платы за горячую воду, водоотведение и электроснабжение остались прежними и по-прежнему составляют 1,5. Таким образом, изменения направлены на стимулирование граждан к установке счетчиков, передает РИА Новости.
