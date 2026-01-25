Ричмонд
Плата за холодную воду без счетчика для россиян увеличится вдвое

Плата за холодную воду для россиян, не установивших счетчики при наличии такой возможности, увеличится вдвое. Это связано с повышением специального коэффициента для расчетов, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно новым правилам, повышающий коэффициент для расчета платы за холодное водоснабжение увеличен с 1,5 до трех. Изменения затронут жильцов квартир и домов, которые не оборудованы индивидуальными приборами учета воды. Размер платежа в таких случаях рассчитывается по формуле с учетом числа жильцов, тарифа, норматива потребления и этого коэффициента.

При этом коэффициенты для расчета платы за горячую воду, водоотведение и электроснабжение остались прежними и по-прежнему составляют 1,5. Таким образом, изменения направлены на стимулирование граждан к установке счетчиков, передает РИА Новости.

Новогодние каникулы — время, когда хочется сосредоточиться на отдыхе. А справиться с рутиной — например, оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — можно онлайн, с помощью платформы «Электронный дом». Это особенно удобно для тех, кто отправляется на праздники в путешествие. «Вечерняя Москва» рассказала подробнее о способе оплаты ЖКУ через «Электронный дом».