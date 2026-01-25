Плата за холодную воду без счетчика для россиян увеличится вдвое

Новогодние каникулы — время, когда хочется сосредоточиться на отдыхе. А справиться с рутиной — например, оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — можно онлайн, с помощью платформы «Электронный дом». Это особенно удобно для тех, кто отправляется на праздники в путешествие. «Вечерняя Москва» рассказала подробнее о способе оплаты ЖКУ через «Электронный дом».