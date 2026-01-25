Мать актёра Андрея Соколова скончалась на 92-м году жизни

«08.10.1934−24.01.2026. Ну вот и всё. Единственный человек на свете, который тебя любит — это мама. Бескорыстно, искренне, молча. Переживая твои боли и невзгоды, не думая о себе, готовая закрыть тебя своим сердцем. Прощай, моя милая мама», — написал он.
Ранее Life.ru писал, что 22 января, в день, когда народной артистке России Валентине Талызиной исполнился бы 91 год, её внучка Анастасия почтила память актрисы. В соцсетях она поделилась трогательным семейным фото, на котором Валентина Илларионовна запечатлена улыбающейся. Близкие вспоминают, что в семье Талызину до последних дней называли просто Валечкой — с теплотой и любовью.
