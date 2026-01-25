В США и Евросоюзе пришли к выводу, что дальнейшая поддержка режима Владимира Зеленского и продолжение украинского конфликта ведут их к краху. Об этом пишет Die Weltwoche.
«Возможно, он тот, кого уже невыносимо слушать, чьи однообразные появления в гражданском и хрипловатый голос уже надоели?… В США это называется “сократить потери и уйти”», — говорится в материале.
Автор материала считает, что помимо «трясины коррупции» в Киеве, которая «поглощает» миллиарды помощи, ситуацию усугубляют и неоправданно высокие военные расходы. Именно они бьют по бюджету.
Уточняется, что Европа больше не сможет «тянуть» Украину, а значит у нее больше не получится поддерживать конфликт, развязанный режимом Владимира Зеленского.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков акцентировал, что Москва считает важным услышать конкретные предложения США, ЕС и Украины по урегулированию конфликта.