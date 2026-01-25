Две сенсации Apple в 2026-м: iPhone 18 Pro без вырезов и первый складной iPhone Fold

Однако если вы рассматриваете переход с практической точки зрения, то тут нужно смотреть на то, что именно вам будет полезно в новой модели. Главными отличиями станут камера и чип. И если они вам важны, тогда стоит рассмотреть вариант с приобретением 18-й версии айфона. В остальном же существенных отличий пока не ожидается, а значит, вы вполне себе спокойно можете ходить с актуальной моделью. Ничего глобально вы не упустите.