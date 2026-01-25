Две сенсации Apple в 2026-м: iPhone 18 Pro без вырезов и первый складной iPhone Fold

Очередной год — очередной iPhone, и теперь уже 18-й. И хотя официальных данных ещё нет, инсайдеры уже активно подогревают интерес к новой модели одного из самых известных смартфонов в мире, сливая в Сеть подробности о дизайне и начинке iPhone 18. Сегодня мы собрали все последние слухи и подтверждённые данные о предстоящей новинке от Apple.
Что уже известно об iPhone 18?
Видео © Telegram.
Официальных данных об iPhone 18 пока нет никаких, и неудивительно — до предполагаемой даты презентации ещё далеко (обычно она проходит в сентябре). А значит, времени у Apple достаточно, чтобы провести рекламную кампанию. Но вот слухов… хоть отбавляй!
Когда выйдет iPhone 18? Дата анонса и старта продаж.
Во-первых, выхода iPhone 18 придётся подождать дольше обычного. Инсайдеры сообщают, что базовую версию в этом году ждать не стоит вовсе. Якобы в сентябре представят только Pro и Pro Max, что в новинку для «яблочников». А обычную «восемнашку» нам презентуют лишь весной 2027 года. Правда или нет, узнаем позже. В любом случае вряд ли Apple изменит своим традициям и не проведёт в сентябре, как это происходит почти каждый год, презентацию хотя бы некоторых версий айфонов.
Дизайн iPhone 18: каким он будет.
Разумеется, никаких конкретных данных нет, даже слитых фотографий с заводов. Но это, опять же, пока. Однако есть разные слухи и утечки, на основе которых известный инсайдер Джон Проссер создал свои рендеры, благодаря которым можно представить, как, возможно, будет выглядеть iPhone 18.
Отказ от Dynamic Island.
Внимание — легендарный островок могут убрать!
Dynamic Island — «динамический остров», или функциональный вырез на дисплее. Он интегрирован вокруг фронтальной камеры и датчиков Face ID, визуально превращая «вырез» в динамически изменяющийся островок с анимацией. И, возможно, он исчезнет на «прошках» и станет ещё меньше в базовой версии iPhone 18.
Передняя камера — в отверстии.
Переднюю камеру при этом перенесут к левому краю, где она будет выглядывать из маленького отверстия, как на многих моделях андроидов. Это что касается опять же версий Pro и Pro Max. О камере в базовом 18-м айфоне информации пока нет.
Датчики Face ID — под экраном.
Отказ от Dynamic Island станет возможным как раз благодаря переносу датчиков распознавания лица Face ID под экран смартфона.
Задняя панель — три камеры на подложке.
Дизайн iPhone 18 будет очень похож на модель 17-го поколения. На задней панели Pro-версий всё так же расположатся три камеры на подложке. Базовая версия, скорее всего, будет похожа на базовую версию «семнашки», возможно, с уменьшенным Dynamic Island.
Складной iPhone Fold пойдёт по другому пути — у него будут две основные и две фронтальные камеры с компактным вырезом, а вместо Face ID вернётся Touch ID.
iPhone 18 Pro и Pro Max: какие будут отличия.
Кардинальных отличий от актуальных моделей ждать не стоит. Прошлое поколение и так претерпело существенные изменения в дизайне, поэтому чего-то существенно нового не будет. iPhone 18 Pro и Pro Max могут получить новый дисплей HMO — более дешёвый в производстве и расходующий меньше энергии, чем LTPO. Pro Max, по слухам, станет толще и тяжелее из-за усиленной системы охлаждения на базе испарительной камеры, а также более ёмкой батареи.
Ещё «прошка» получит камеру с переменной диафрагмой, которая приблизит смартфон вплотную к профессиональным устройствам за счёт физического изменения объектива. Это даст больше контроля над светом, лучшее боке и более чёткие фото в сложных условиях. Однако, скорее всего, достанется самое вкусное максимальной версии.
В палитре цветов тоже возможны изменения. По информации на ноябрь 2025 года, компания Apple разрабатывает iPhone 18 Pro в трёх новых цветах: фиолетовом, коричневом (кофейном) и бордовом.
Характеристики iPhone 18 2026 года.
Что ещё по характеристикам? Во всех трёх моделях 18-й серии ожидается переход на 2-нанометровые чипы — процессор A20 Pro. Также все модели, по слухам, получат новый фирменный 5G-модем C2.
Как уже говорили, одним из главных новшеств будет регулируемая диафрагма камеры. Также ожидается улучшение и телеобъектива посредством увеличения светосилы с F/2.2 до F/2.0. Это также позволит повысить качество съёмки и улучшить детализацию при низком освещении.
Сколько будет стоить iPhone 18 в России?
О ценах, конечно, говорить ещё рано, но если спрогнозировать примерную стоимость по аналогии с iPhone 17, то картина будет следующая:
iPhone 18: от 89 990 ₽.iPhone 18 Pro: от 119 990 ₽.iPhone 18 Pro Max: от 139 990 ₽
Стоит ли ждать iPhone 18 или выбрать iPhone 17.
Но стоит ли вообще ждать и переходить на новую серию? Здесь всё зависит от ваших потребностей и желаний. Естественно, если вы хотите идти в ногу с Apple и финансовый вопрос вас волнует в последнюю очередь, то никого не слушайте и ждите новинку.
Однако если вы рассматриваете переход с практической точки зрения, то тут нужно смотреть на то, что именно вам будет полезно в новой модели. Главными отличиями станут камера и чип. И если они вам важны, тогда стоит рассмотреть вариант с приобретением 18-й версии айфона. В остальном же существенных отличий пока не ожидается, а значит, вы вполне себе спокойно можете ходить с актуальной моделью. Ничего глобально вы не упустите.
FAQ: самые частые вопросы об iPhone 18.
И в завершение — несколько популярных вопросов.
Выпустят ли iPhone 18 mini?
Мини-версии больше не выпускают. Выйдет базовый iPhone 18, бюджетный 18e и две «прошки» — Pro и Pro Max. Также возможен позже выход модели Air, но пока это под большим вопросом из-за низких продаж iPhone 17 Air.
Будет ли USB-C?
USB-C в айфонах уже давно, ещё с «пятнашки», так что в iPhone 18 тоже будет этот разъём.
Когда можно заказать?
До продаж новой модели ещё, конечно, далеко, но, судя по прошлым годам, предзаказ открывают за пару дней до презентации или за неделю до старта продаж.
Итог.
Что мы имеем: Apple не перестаёт привлекать внимание к своим новинкам. Ещё не успела в прошлом году отгреметь премьера 17-й версии iPhone, как в Сети уже тогда поползли слухи о следующей серии.
Возможно, нас ожидают изменения не только в цветах и начинке, но и в формате презентации. Есть вероятность, что базовую версию в сентябре мы не получим, но зато сможем увидеть iPhone 18 Pro и Pro Max с новой мощной камерой.
В любом случае нам остаётся только ждать и следить за поступающими новостями!