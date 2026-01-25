СК планирует наказать судью из-за её решения по делу о покушении на депутата

«Следственными органами СК России по Самарской области в ходе предварительного следствия действия нападавших были квалифицированы как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Отмечается необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшего данное решение», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 18 июля 2024 года Михаил Матвеев заявил, что подвергся нападению троих неизвестных в Самаре. По его словам, он хотел остановить драку на улице, но получил удар по голове. По итогу участников потасовки задержали. Обвиняемые — двое граждан из стран ближнего зарубежья и 16-летний подросток из Самары.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.