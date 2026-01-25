СК планирует наказать судью из-за её решения по делу о покушении на депутата

Напомним, 18 июля 2024 года Михаил Матвеев заявил, что подвергся нападению троих неизвестных в Самаре. По его словам, он хотел остановить драку на улице, но получил удар по голове. По итогу участников потасовки задержали. Обвиняемые — двое граждан из стран ближнего зарубежья и 16-летний подросток из Самары.