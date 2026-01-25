Ричмонд
СК планирует наказать судью из-за её решения по делу о покушении на депутата

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин распорядился подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ по факту вынесения оправдательного приговора по уголовному делу о нападении в Самарской области, в результате которого пострадал депутат Государственной думы Михаил Матвеев. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Источник: Life.ru

«Следственными органами СК России по Самарской области в ходе предварительного следствия действия нападавших были квалифицированы как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Отмечается необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшего данное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 18 июля 2024 года Михаил Матвеев заявил, что подвергся нападению троих неизвестных в Самаре. По его словам, он хотел остановить драку на улице, но получил удар по голове. По итогу участников потасовки задержали. Обвиняемые — двое граждан из стран ближнего зарубежья и 16-летний подросток из Самары.

