Снежный барс напал на лыжника на горнолыжном курорте в Китае

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая снежный барс напал на лыжника. Инцидент произошел вечером в пятницу, 23 января, в уезде Фуюнь, когда турист возвращался в отель в районе деревни Талат.
По данным местных властей, хищник вышел из придорожной лесополосы. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, оказали помощь, сейчас его состояние оценивается как стабильное.
После происшествия власти усилили патрулирование в районе и начали информировать туристов о мерах безопасности при встрече с дикими животными. В социальных сетях появились видеозаписи с места нападения, которые привлекли внимание к вопросам безопасности в туристических зонах, граничащих со средой обитания редких хищников, передает агентство Global Times.
Ранее японская префектура Акита столкнулась с беспрецедентным скачком числа случаев нападения медведей на людей. Губернатор Кента Сузуки призвал национальную армию помочь с решением этой проблемы.
До этого в Японии погиб известный рефери по реслингу Кацуми Сасазаки — его растерзал медведь. Утром 16 октября владелец отеля заявил о пропаже 16-летнего работника, который занимался уборкой открытой купальни.