Стрельбища вместо домов: В Литве хотят построить новый военный полигон, жители протестуют

Против строительства военного полигона в литовском районе Капчяместис выступили тысячи людей, пишет местное издание Delfi.
Совет государственной обороны Литвы одобрил создание военного учебного полигона в Капчяместисе. В зоне планируемого полигона находятся 90 домов. 13 из них, расположенные прямо на стрельбище, будут выкуплены и расселены в принудительном порядке. Владельцы оставшихся 77 домов смогут выбрать: остаться или уехать, получив при этом предложение о выкупе земли от государства.
Местное население выступает против этого проекта, отказываясь покидать свои дома ради строительства стрельбища. Люди, которые пришли на митинг, пытаются «оцепить» нужную территорию, держась за руки.
Немногим ранее на фоне противоречащих нормам международного права действий прибалтийских стран их послы были вызваны в российский МИД.