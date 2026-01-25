Стрельбища вместо домов: В Литве хотят построить новый военный полигон, жители протестуют

Совет государственной обороны Литвы одобрил создание военного учебного полигона в Капчяместисе. В зоне планируемого полигона находятся 90 домов. 13 из них, расположенные прямо на стрельбище, будут выкуплены и расселены в принудительном порядке. Владельцы оставшихся 77 домов смогут выбрать: остаться или уехать, получив при этом предложение о выкупе земли от государства.