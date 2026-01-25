Бастрыкин хочет привлечь судью к ответственности за приговор по делу депутата

Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился подготовить обращение в Верховный суд с целью привлечь к дисциплинарной ответственности судью из Самары. В декабре 2025 года она освободила от наказания фигурантов дела о нападении на депутата Михаила Матвеева. Об этом информирует Telegram-канале ведомства.
Как отметили в СК, тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на граждан в Самарской области, среди которых был депутат Госдумы, получила широкий общественный резонанс.
Как следует из сообщения Следственного комитета, региональные следователи СУСК вменяли обвиняемым статью о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). В ведомстве также настаивают на необходимости уголовного преследования судьи, вынесшей вердикт по данному делу.
Немногим ранее парламентарий от Самарской области Михаил Матвеев обжаловал приговор по делу о нападении на него.