Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин хочет привлечь судью к ответственности за приговор по делу депутата

В СК намерены привлечь к ответственности судью, которая освободила напавших на депутата Михаила Матвеева.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился подготовить обращение в Верховный суд с целью привлечь к дисциплинарной ответственности судью из Самары. В декабре 2025 года она освободила от наказания фигурантов дела о нападении на депутата Михаила Матвеева. Об этом информирует Telegram-канале ведомства.

Как отметили в СК, тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на граждан в Самарской области, среди которых был депутат Госдумы, получила широкий общественный резонанс.

Как следует из сообщения Следственного комитета, региональные следователи СУСК вменяли обвиняемым статью о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). В ведомстве также настаивают на необходимости уголовного преследования судьи, вынесшей вердикт по данному делу.

Немногим ранее парламентарий от Самарской области Михаил Матвеев обжаловал приговор по делу о нападении на него.