Бастрыкин хочет привлечь судью к ответственности за приговор по делу депутата

Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился подготовить обращение в Верховный суд с целью привлечь к дисциплинарной ответственности судью из Самары. В декабре 2025 года она освободила от наказания фигурантов дела о нападении на депутата Михаила Матвеева. Об этом информирует Telegram-канале ведомства.