Их дразнят за внешность, а они собирают мужчин и славу. Секрет женщин, ломающих стереотипы

Асимметричные черты лица Росси де Пальмы, которые сравнивали с работами Пикассо, не вписывались ни в один бьюти-канон, но именно это сделало её звездой. Судьба улыбнулась ей в мадридском кафе. Она там выступала со своей группой, которую иронично назвала «Хуже всех», и её заметил известный испанский режиссёр Педро Альмодовар. Росси снялась в пяти его фильмах и её персонажи были ярче главных героев. А в комедии «Мадам» 2017 года она сыграла служанку, которая присоединилась к званому ужину и покорила сердце искусствоведа.