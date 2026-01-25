Их дразнят за внешность, а они собирают мужчин и славу. Секрет женщин, ломающих стереотипы

«Самую некрасивую» назвали иконой стиля.
Когда-то Сару Джессику Паркер называли «самой некрасивой и несексуальной женщиной в мире». Критика сыпалась со всех сторон: «старушечьи руки», «костлявые конечности», «кривые ноги», «огромный нос» — таблоиды не стеснялись в выражениях. Но звезда «Секса в большом городе» нашла простой и мощный ответ: «Я люблю свои руки».
Несмотря на моду звёзд на ринопластику, Паркер никогда не меняла форму носа. Он, наоборот, стал той самой чертой, которая делает её мгновенно узнаваемой. Встречалась Сара, подобно её героине Кэрри, с яркими мужчинами — Робертом Дауни — младшим и сыном президента США Джона Кеннеди Джоном Кеннеди — младшим.
Её стиль, изначально вызывавший насмешки у публики, сегодня признан эталонным. Она, не без шлейфа экранного образа Кэрри Брэдшоу, — одна из главных икон моды. Паркер доказала, что уверенность превращает «недостатки» в фирменные знаки. Что касается личной жизни, Паркер уже почти 30 лет замужем за актёром Мэтью Бродериком, в семье сын и две дочки.
Её лицо сравнивали с Пикассо. И взяли в модный дом.
Асимметричные черты лица Росси де Пальмы, которые сравнивали с работами Пикассо, не вписывались ни в один бьюти-канон, но именно это сделало её звездой. Судьба улыбнулась ей в мадридском кафе. Она там выступала со своей группой, которую иронично назвала «Хуже всех», и её заметил известный испанский режиссёр Педро Альмодовар. Росси снялась в пяти его фильмах и её персонажи были ярче главных героев. А в комедии «Мадам» 2017 года она сыграла служанку, которая присоединилась к званому ужину и покорила сердце искусствоведа.
В 1990-е актрису стали приглашать на показы мод. Модельеры увидели в ней неповторимую харизму, ломающую шаблоны красоты. Поэтому Росси де Пальма сделала ещё успешную карьеру в качестве модели и дизайнера.
«Уродина», покорившая Голливуд и красавца-мужа.
Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд никогда не пыталась «улучшить» себя, а только изменила одну букву в имени. Её с детства называли «чучело» и «уродина», но она покорила самых красивых мужчин Голливуда, взяла два «Оскара», один «Золотой глобус» и 11 статуэток «Грэмми», продав более 145 млн пластинок.
Её секрет заключается в непоколебимой вере в себя. Кроме того, она уже много лет счастливо живёт с красавцем-актёром Джеймсом Бролином. Барбра доказала, что успех не требует жертв во имя красоты.
Аристократка, которую все принимают за мужчину.
Британская актриса Тильда Суинтон родилась в настоящей аристократической семье — она представитель англо-шотландского рода, берущего начало ещё в XI веке, училась в одном классе с будущей принцессой Уэльской Дианой.
Необычную, андрогинную внешность Тильды заметили сразу. В картине «Орландо» она воплотила сразу два образа, мужской и женский. Также она снималась в мистических картинах «Ванильное небо», «Константин: повелитель тьмы», «Выживут только любовники». Наиболее яркой стала её работа в комикс-боевике «Доктор Стрэндж». Героиня Суинтон — тибетский мистик и носительница древнего тайного знания. А в трагикомедии «Отель “Гранд Будапешт” Тильда перевоплотилась в старуху.
Суинтон признавалась, что ей нравится ходить без макияжа и когда её принимают за мужчину. К тому же, судя по фильмографии, андрогинность ей только на руку — мистические роли куда как ярче, чем образы канонических красавиц. Тильда была замужем за художником Джоном Бирном и родила от него сына Ксавье и дочь Онор. Нынешний избранник актрисы, новозеландский художник Сандро Копп, моложе её на 18 лет.
«Вы в зеркало смотрели?» — вердикт приёмной комиссии.
Актрису Инну Чурикову не принимали в театральное училище, а один из экзаменаторов бросил: «Девушка, вы в зеркало давно смотрели?» Но мама помогла ей принять себя, а режиссёр Глеб Панфилов увидел в ней музу.
Так нестандартная внешность Чуриковой превратилась в экранную магию. И хоть она начинала с ролей зверей в ТЮЗе, в итоге воплотила множество культовых образов в кино: комичная Марфушенька из «Морозко», Паша Строганова в «Начале». Портрет героини Инны Михайловны из этого фильма в образе Жанны д`Арк даже забрали во Францию. В зрелом возрасте Чурикова сыграла в театре английскую королеву Елизавету Вторую.
Инна Михайловна за 52 года брака с Панфиловым незабываемыми ролями подтвердила, что истинная красота рождается там, где талант встречает уверенность.
«Некрасивая красавица» с 50 ролями и четырьмя детьми.
Звезда сериалов и театральной сцены Олеся Железняк ворвалась в мир кино с ролью провинциальной девушки Зои Мисочкиной, мечтающей стать певицей, в «Ландыше серебристом». Эта роль подарила ей путёвку в шоу-бизнес. Несмотря на то что некоторые называют её «некрасивой красавицей», за 20 лет карьеры Олеся сыграла около 50 ролей, став одной из самых узнаваемых комедийных актрис.
Интересно, что, когда Олеся училась в РАТИ ГИТИС, за ней ухаживали самые яркие ребята курса. Замуж Железняк вышла за актёра Спартака Сумченко, у них четверо детей. Старший сын, Савелий, уже пошёл по стопам родителей.
«У меня нет комплексов по поводу внешности, — признаётся Железняк. — В жизни есть гораздо более важные вещи». И её заразительная энергия — лучшее подтверждение этих слов.