Социальный фонд одобрил выплаты по беременности для пяти тысяч студенток

В Общественной палате РФ предложили поднять сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей. Сейчас его размер составляет 12 тысяч рублей, а с момента его введения выплату поднимали лишь на одну тысячу рублей. Что такое родовой сертификат, кто может его получить и возможно ли повышение его суммы — в материале «Вечерней Москвы».