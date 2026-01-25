Социальный фонд одобрил выплаты по беременности для пяти тысяч студенток

Социальный фонд России одобрил выплату пособия по беременности и родам для примерно пяти тысяч студенток, обучающихся на очной форме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Начиная с сентября прошлого года Социальный фонд оформил пособие порядка пяти тысячам беременных студенток, — говорится в сообщении.
Для получения выплаты можно обратиться через портал «Госуслуги» или клиентские службы фонда.
Также в пресс-службе напомнили, что с января 2026 года размер этого пособия был проиндексирован и теперь составляет более 96 тысяч рублей, передает РИА Новости.
В Общественной палате РФ предложили поднять сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей. Сейчас его размер составляет 12 тысяч рублей, а с момента его введения выплату поднимали лишь на одну тысячу рублей. Что такое родовой сертификат, кто может его получить и возможно ли повышение его суммы — в материале «Вечерней Москвы».
Появление в семье малыша — решение, которое требует должной финансовой подготовки. Государство оказывает поддержку в этом вопросе. Какие меры поддержки матерей существуют сейчас в России — в материале «Вечерней Москвы».