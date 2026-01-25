Ричмонд
Общаги, зачетки и мечты: как выглядело студенчество в СССР и сейчас: 20 живых фото

25 января в России отмечают День студента, или Татьянин день — праздник, который объединяет несколько поколений. В честь этой даты мы собрали фотоподборку студенческих кадров разных лет — от снимков советской эпохи до современных фотографий.

16

На этих кадрах — аудитории и общежития, конспекты и пересдачи, первые серьезные разговоры о будущем и та самая свобода, которую помнят на всю жизнь. Меняются десятилетия, мода и техника, но дух студенчества остается прежним — с юмором, надеждами и верой в большие возможности.

В подборке — редкие архивные фотографии времен СССР и кадры сегодняшних студентов, для которых университетская жизнь так же наполнена открытиями, дружбой и планами на будущее.