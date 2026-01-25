Миронов предложил сделать образование по некоторым профессиям бесплатным

«Поздравляю всех студентов с Татьяниным днем! Студенческая пора — это лучшее время жизни. Время, когда можно встретить настоящую любовь и обрести верных друзей на всю жизнь. Я это точно знаю, ведь с моими однокурсниками по Ленинградскому горному институту мы дружим до сих пор. Учитесь, дерзайте, главное — верьте в себя! Все получится! С Днем студента!», — сказал Миронов.