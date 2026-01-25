Трамп раскрыл странное название оружия, которым ударили по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп обнародовал данные о секретном вооружении США. Оно могло быть использовано при нанесении удара по Венесуэле.
«Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом», — передает слова Трампа New York Post.
Президент США не стал объяснять происхождение слова. Но отметил, что хотел бы обсудить новый вид вооружений. Слово «Discombobulator» переводится как «дезориентатор» и описывает того или то, что вызывает замешательство и дезорганизует.
По информации New York Post, в ходе попытки захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американцы применили ранее неизвестное оружие, издававшее мощный звуковой импульс. Сообщалось, что перед этим у венесуэльцев отказали все радары ПВО, а небе появились дроны и вертолеты.
«Это было похоже на очень мощную звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри. У всех пошла носом кровь, некоторых стало рвать кровью. Мы упали на землю, не в силах двигаться», — рассказал тогда очевидец.
Трамп прокомментировал оружие после появления сообщений о том, что администрация Байдена закупила импульсное энергетическое устройство, связываемое с «гаванским синдромом».
Как передавал FoxNews, именно в период президентства Джо Байдена его администрация закупила устройство, связанное с «гаванским синдромом», которое впоследствии было испытано в стенах Пентагона.
3 января, после похищения Мадуро, власть в Венесуэле перешла к Делси Родригес — она заняла должность и.о. президента страны. Позднее Родригес сообщила об угрозах расправы, которые после похищения лидера страны Мадуро поступили в ее адрес и адрес других членов правительства со стороны США. Отвечая на заявление американских военнослужащих об убийстве, а не похищении Мадуро и его жены, Родригес и министр Диосдадо Кабельо выразили готовность «принять такую же участь».
Кроме этого, сменившая Мадуро Дельси Родригес отвергла планы США по Венесуэле. Она обвиняет Вашингтон во лжи, заявляя, что разговоры о наркотиках и правах человека были прикрытием для интересов, которые «всегда сводились к нефти».