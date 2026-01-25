Терешкова предложила развивать новосибирское метро по белорусской схеме

Лидер группы депутатов ЛДПР в законодательном собрании Новосибирской области Анна Терешкова высказала предложение заимствовать опыт Беларуси в развитии метрополитена региона. Об этом пишет Сиб.фм.
По её словам, несмотря на уникальность и высокую рентабельность новосибирского метро среди аналогичных объектов России, процесс его расширения требует совершенствования подходов. Политик подчеркнула высокий уровень спроса на услуги подземного транспорта и напомнила, что ранее существовал детальный план дальнейшего развития сети станций, реализация которого постепенно утратила свою активность.
Депутат выразила уверенность, что Новосибирск должен перенять успешный опыт Минска, где метро покрывает около 80 процентов территории столицы Белоруссии и играет ключевую роль в организации транспортного движения. Она также сообщила, что специалисты Сибири уже взаимодействуют с коллегами из Беларуси, изучают принципы функционирования столичного метро и обмениваются опытом.
Причиной длительного процесса возведения новых станций, включая станцию «Спортивная», Терешкова назвала недостаток собственной устоявшейся практики в сфере проектирования и строительства подземных транспортных сетей.