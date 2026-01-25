Терешкова предложила развивать новосибирское метро по белорусской схеме

Депутат выразила уверенность, что Новосибирск должен перенять успешный опыт Минска, где метро покрывает около 80 процентов территории столицы Белоруссии и играет ключевую роль в организации транспортного движения. Она также сообщила, что специалисты Сибири уже взаимодействуют с коллегами из Беларуси, изучают принципы функционирования столичного метро и обмениваются опытом.