Прорыв теплотрассы в Подмосковье оставил без тепла десятки домов

«В связи с прорывом на улице Семашко мы приостановили подачу теплоносителя. С министром Сергеем Воропановым провели оперативный штаб и начали постепенное восстановление подачи тепла. Одновременно активисты доставляют обогреватели пожилым и многодетным семьям, а в трех школах работают пункты обогрева», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Он также отметил, что для граждан открыта горячая линия по номеру 8−999−552−02−05.