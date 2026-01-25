Ричмонд
Прорыв теплотрассы в Подмосковье оставил без тепла десятки домов

Новый прорыв на теплосети оставил без тепла более тридцати многоквартирных домов в подмосковном Жуковском. Об этом заявил глава города Андроник Пак.

Аварийные службы работают на месте прорыва теплотрассы в Жуковском.

«В связи с прорывом на улице Семашко мы приостановили подачу теплоносителя. С министром Сергеем Воропановым провели оперативный штаб и начали постепенное восстановление подачи тепла. Одновременно активисты доставляют обогреватели пожилым и многодетным семьям, а в трех школах работают пункты обогрева», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Он также отметил, что для граждан открыта горячая линия по номеру 8−999−552−02−05.