Axios: Нетаньяху не разрешил президенту принять участие в запуске «Совета мира»

Премьер-министр Израиля не пустил президента на мероприятие по запуску «Совета мира» по Газе.

Источник: Комсомольская правда

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху запретил президенту Ицхаку Герцогу присутствовать на запуске «Совета мира» по сектору Газа. Об этом пишет портал Axios.

«Нетаньяху отклонил просьбу Белого дома позволить президенту Ицхаку Герцогу поприсутствовать на церемонии запуска “Совета мира” по Газе президента Трампа в четверг в Давосе», — говорится в материале.

По информации Axios, Нетаньяху заявил, что приглашение касалось только его персоны, а не президента. В результате его отказа ехать в Давос из-за угрозы ареста по ордеру МУС, Израиль пропустил запуск инициативы США.

Уточняется, этот отказ вызвал трения как между премьер-министром и президентом Израиля, так и между администрацией Нетаньяху и Белым домом.

На днях американский президент Дональд Трамп и лидеры 18 стран подписали устав «Совета мира».

