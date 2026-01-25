Экономист рассчитала, когда платеж по ипотеке опустится до 50 тысяч рублей

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Средний платеж по ипотеке — понятие абстрактное, он зависит от множества условий. Однако можно оценить ряд экономических факторов и предположить, когда этот показатель значительно снизится, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Юлия Малькова.
Главное — размер ключевой ставки Банка России. Когда он составлял 21%, рыночную ипотеку можно было взять почти под 30% годовых. Сейчас, при ставке в 16%, ипотечные ставки снизились до 21,21%. Средний платеж по новым займам оценивается в 95−100 тысяч рублей.
Если ключевая, как ожидает Минфин, продолжит снижаться, то ипотека тоже подешевеет. При достижении 12−13% к концу года средняя ставка по ипотеке составит 15−16%. А средний платеж по ипотеке — 55−60 тысяч рублей. Если ипотечные ставки снизятся до 12%, можно ждать снижения среднего платежа до 50 тысяч рублей.
«Но ставки не берутся из воздуха. Их размер, следовательно, выплаты по ипотеке зависят, в том числе, от экономической ситуации и уровня инфляции в стране, конкуренции между кредитными учреждениями, программ государственной поддержки и т.д.», — отметила экономист.
Снизить размер платежа в индивидуальном порядке можно за счет высокого первого взноса и частичного досрочного погашения, что позволяет сэкономить на процентах. Если условия по ипотеке стали лучше, чем когда вы брали кредит, его можно рефинансировать, заключила Юлия Малькова.