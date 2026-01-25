Жители Киева станцевали под Верку Сердючку в честь возвращения света

Жители жилого комплекса в Киеве устроили танцевальный флешмоб после восстановления подачи электричества. Об этом в субботу, 24 января, сообщило украинское издание «Труха Киев».
Киевляне собрались во дворе и под известную песню на русском языке исполнили импровизированный танец.
— Так можно и до выключения света к утру, — прокомментировал случившееся новостной канал.
В качестве музыкального сопровождения они выбрали жизнеутверждающий хит «Все будет хорошо» в исполнении Андрея Данилко более известного под псевдонимом Верка Сердючка, передает Lenta.ru.
10 января 2025 года киевская полиция объявила в розыск группу молодых людей, которые перекрыли движение на дороге и слушали русскую музыку, для их привлечения к ответственности. По данным украинских СМИ, на распространившемся в сети видеоролики молодые люди включали песню российского певца Shaman «Я русский».
8 января украинская полиция задержала трех жительниц Киева, которые прокатились на автомобиле по городу, исполняя известные русские песни «Moscow Never Sleeps» и «Матушка-земля».