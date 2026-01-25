Минтруд назвал максимальный размер пособия по безработице после индексации

В пресс-службе напомнили, что в кадровых центрах безработным россиянам доступно свыше 30 различных сервисов и услуг, направленных на ускорение процесса трудоустройства. Среди них — программы переобучения по актуальным специальностям и возможность повышения квалификации. Кроме того, помощь в поиске работы могут получить не только безработные, но и те, кто хочет сменить место работы.