Минтруд назвал максимальный размер пособия по безработице после индексации

РИА Новости: максимальный размер пособия по безработице составит 15 886 рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Максимальный размер пособия по безработице после индексации 1 февраля составит 15 886 рублей в месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.

Как ранее отмечали в министерстве, более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6% с 1 февраля.

«С 1 февраля 2026 года максимальный размер пособия по безработице, как и другие социальные выплаты, будет увеличен на 5,6% и составит 15 886 рублей в месяц», — сообщили в Минтруде.

В пресс-службе напомнили, что в кадровых центрах безработным россиянам доступно свыше 30 различных сервисов и услуг, направленных на ускорение процесса трудоустройства. Среди них — программы переобучения по актуальным специальностям и возможность повышения квалификации. Кроме того, помощь в поиске работы могут получить не только безработные, но и те, кто хочет сменить место работы.