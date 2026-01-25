Приморцы могут оформить временные китайские права

Хорошая новость для жителей Приморского края, которые хотят путешествовать по Китаю на автомобиле. Теперь туристы из России могут оформить в некоторых провинциях КНР временные права соседнего государства.
Как сообщает Biang.ru, для получения временных прав на управление автомашиной в Китае россиянам надо предъявить паспорт, российское водительское удостоверение (с переводом на китайский) и фото. Лучше всего, чтобы документы были заверены нотариусом. Последнее можно сделать в самом Китае.
Возможность получить временное водительское удостоверение для жителей России уже есть в городе Мишань. Для этого надо обратиться в транспортную инспекцию китайского города. Другой вариант — воспользоваться услугами турагентства в Приморье.
Права помогут передвигаться по КНР на арендованном автомобиле, что значительно расширит возможности для осмотра туристических достопримечательностей.
Добавим, что уже несколько лет обсуждается вопрос о возможности поездки россиян в КНР из Приморья на собственных авто. Пока решение окончательно ещё не принято.