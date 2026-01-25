Приморцы могут оформить временные китайские права

Как сообщает Biang.ru, для получения временных прав на управление автомашиной в Китае россиянам надо предъявить паспорт, российское водительское удостоверение (с переводом на китайский) и фото. Лучше всего, чтобы документы были заверены нотариусом. Последнее можно сделать в самом Китае.