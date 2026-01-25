Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме призвали сделать бесплатным обучение по некоторым профессиям

В РФ по ряду специальностей, включая медицинские, педагогические и инженерные направления, первое обучение в вузах и колледжах должно осуществляться на безвозмездной основе. В этом уверен глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов считает, что государство должно поддерживать студентов на всех этапах обучения.

В РФ по ряду специальностей, включая медицинские, педагогические и инженерные направления, первое обучение в вузах и колледжах должно осуществляться на безвозмездной основе. В этом уверен глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

«Считаю, что первое образование в вузах и колледжах должно стать бесплатным — хотя бы для тех специалистов, в которых крайне нуждается наша страна. Это будущие педагоги, медики, инженеры, ученые, программисты. Кадры, которые нам очень нужны. Тогда почему они учатся за деньги?» — объяснил свою позицию Миронов в интервью РИА Новости.

О том, что российские выпускники после девятых классов, которые завалили госэкзамены, получили право бесплатно освоить рабочую профессию, URA.RU писало ранее. Закон вступил в силу с 1 января.