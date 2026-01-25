В Госдуме призвали сделать бесплатным обучение по некоторым профессиям

Сергей Миронов считает, что государство должно поддерживать студентов на всех этапах обучения.
В РФ по ряду специальностей, включая медицинские, педагогические и инженерные направления, первое обучение в вузах и колледжах должно осуществляться на безвозмездной основе. В этом уверен глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.
«Считаю, что первое образование в вузах и колледжах должно стать бесплатным — хотя бы для тех специалистов, в которых крайне нуждается наша страна. Это будущие педагоги, медики, инженеры, ученые, программисты. Кадры, которые нам очень нужны. Тогда почему они учатся за деньги?» — объяснил свою позицию Миронов в интервью РИА Новости.
О том, что российские выпускники после девятых классов, которые завалили госэкзамены, получили право бесплатно освоить рабочую профессию, URA.RU писало ранее. Закон вступил в силу с 1 января.