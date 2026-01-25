В Госдуме призвали сделать бесплатным обучение по некоторым профессиям

«Считаю, что первое образование в вузах и колледжах должно стать бесплатным — хотя бы для тех специалистов, в которых крайне нуждается наша страна. Это будущие педагоги, медики, инженеры, ученые, программисты. Кадры, которые нам очень нужны. Тогда почему они учатся за деньги?» — объяснил свою позицию Миронов в интервью РИА Новости.