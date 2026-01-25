Тело женщины с отрезанной головой и ногами нашли в мусорном баке в Стамбуле: подробности

В одном из районов Стамбула — Шишли — обнаружили тело женщины с отрезанными ногами и головой. Оно находилось в мусорном баке. Погибшей оказалась 37-летняя гражданка Узбекистана по имени Дурдона Хакимова. Об этом вопиющем случае сообщает издание Sabah.
Издание сообщает некоторые подробности. Уточняется, что местный житель случайно нашел в мусорном баке тело, которое было завернуто в обычную простыню.
Личность убитой удалось установить по отпечаткам пальцев.
Полицейские опросили очевидцев и свидетелей и выяснили, что мес тные жители заметили подозрительных людей с чемоданом, который несли на помойку. Однако хотя его поиски увенчались успехом, внутри чемодана ни головы, ни ног жертвы обнаружено не было.
Сейчас правоохранители Стамбула продолжают расследование.
