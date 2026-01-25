Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело женщины с отрезанной головой и ногами нашли в мусорном баке в Стамбуле: подробности

В Стамбуле обнаружили тело гражданки Узбекистана, ей отрезали голову.

Источник: Комсомольская правда

В одном из районов Стамбула — Шишли — обнаружили тело женщины с отрезанными ногами и головой. Оно находилось в мусорном баке. Погибшей оказалась 37-летняя гражданка Узбекистана по имени Дурдона Хакимова. Об этом вопиющем случае сообщает издание Sabah.

Издание сообщает некоторые подробности. Уточняется, что местный житель случайно нашел в мусорном баке тело, которое было завернуто в обычную простыню.

Личность убитой удалось установить по отпечаткам пальцев.

Полицейские опросили очевидцев и свидетелей и выяснили, что мес тные жители заметили подозрительных людей с чемоданом, который несли на помойку. Однако хотя его поиски увенчались успехом, внутри чемодана ни головы, ни ног жертвы обнаружено не было.

Сейчас правоохранители Стамбула продолжают расследование.

Ранее KP.RU писал, что в Индии мать убила 10-летнего сына, засунула в чемодан и выбросила в кусты.

Похожим образом поступила горе-мамаша из Новой Зеландии Хагён Ли. Она убила собственных детей, а потом спрятала их тела в чемоданах.

Ранее стало известно, что два рыбака из итальянского порта Римини выловили чемодан, в котором находился труп истощенной женщины. Полиция установила личность девушки — ею оказалась 27-летняя гражданка России.

А в Орске дети обнаружили в чемодане тело женщины. Позднее ее голову нашли в мусорном баке.