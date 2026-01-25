Ричмонд
Диетолог раскрыл секрет «Гарвардской тарелки», спасающей от срывов на доставку

В крупных городах зачастую случается так, что дома не оказывается продуктов для полноценного приёма пищи. В такие моменты человек склонен заказывать доставку готовой еды. Врач-диетолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Артур Софоян рассказал Life.ru, что «Гарвардская тарелка» позволит оставаться сытым и обходиться без импульсивных заказов.

Источник: Life.ru

Ситуация, когда дома «ничего нет и/или мало времени на готовку» в условиях мегаполиса является не такой уж редкой, и люди из-за возникновения вполне естественного чувства голода обращаются к сервисам по доставкам готовой еды/фастфуда и прочего. Возвращаемся ко всеми знакомой «Гарвардской тарелке» питания, которая позволяет комбинировать базовые универсальные продукты во время приёма пищи, способных обеспечить длительное чувство насыщения для минимизации возможных срывов и перееданий.

Артур Софоян.

Врач-диетолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке.

Ваша тарелка делится на три части:

Половину занимают овощи (зелень в том числе)/фрукты/ягоды. Данные продукты являются источником клетчатки. Выбирайте любые из доступных и предпочитаемых вами продуктов, чем больше разнообразие — тем лучше.

Доступные в любой сезон свёкла, капуста, морковь хранятся 1−2 месяца в холодильнике в овощном отсеке при температуре 0 — +2 гр Цельсия, также обращайте внимание на разнообразные замороженные овощные смеси, которые могут храниться в морозильнике при минусовой температуре 12 и более месяцев. Более сезонная история — замороженные ягоды в морозильнике и фрукты. Яблоки, груши, цитрусовые могут храниться в холодильнике от 2-х до 4-х недель в нулевой камере при температуре 0 — +4 градусов.

Четверть тарелки занимают продукты-источники белка: рыба, птица, бобовые (в том числе соевые бобы), молочные продукты (творог, греческий йогурт, сыр средней/пониженной жирности), яйца и красное мясо (до 1−2 ₽ в неделю). Сырые яйца хранятся в холодильнике до 4−5 недель, сухие бобовые культуры могут храниться годами (12 месяцев и более) в сухом и тёмном месте, замороженная рыба и птица, красное мясо в морозильной камере могут храниться 3−6 месяцев при соблюдении условий, указанных на упаковке производителя.

«Белок — основной нутриент, ответственный за чувство насыщения», — напоминает специалист.

Четверть тарелки занимают продукты-источники сложных углеводов. Сюда можно отнести: любые крупы (например, гречка, рис бурый и белый, пшено, овсянка, булгур, перловка и др), изделия из муки (макароны, паста, хлеб, хлебцы и пр), картофель в мундире. Крупы и макароны (особенно из твёрдых сортов пшеницы) наиболее универсальны и удобны при хранении — могут храниться 12 месяцев и более в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей. Доступный в продаже картофель хранится в сухом виде в холодильнике в овощном отсеке при температурном режиме +5−6 градусов Цельсия (при более низких температурах крахмал превращается в сахара, делая его более сладким) в течение 1−2 недель.

Эксперт советует периодически проверять продукты на свежесть, следить за герметичностью упаковок и хранить их вдали от прямых солнечных лучей, которые ускоряют порчу и снижают содержание витаминов.

«Чем более разнообразен ваш рацион и список продуктов в нём — тем меньше риск возможного срыва и переедания. Пробуйте и комбинируйте разные сочетания продуктов, которые доступны и комфортны вам в первую очередь», — подытожил собеседник Life.ru.

Ранее гастроэнтеролог рассказала, что дефицит цинка — распространённая среди россиян и трудно решаемая проблема. Этот элемент тяжело восполняется даже препаратами, так как он «не любит соседство с другими таблетками». Поэтому ключевую роль играет включение в рацион богатых им продуктов, включая морепродукты, яйца, птицу и горошек.

