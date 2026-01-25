Диетолог раскрыл секрет «Гарвардской тарелки», спасающей от срывов на доставку

Четверть тарелки занимают продукты-источники сложных углеводов. Сюда можно отнести: любые крупы (например, гречка, рис бурый и белый, пшено, овсянка, булгур, перловка и др), изделия из муки (макароны, паста, хлеб, хлебцы и пр), картофель в мундире. Крупы и макароны (особенно из твёрдых сортов пшеницы) наиболее универсальны и удобны при хранении — могут храниться 12 месяцев и более в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей. Доступный в продаже картофель хранится в сухом виде в холодильнике в овощном отсеке при температурном режиме +5−6 градусов Цельсия (при более низких температурах крахмал превращается в сахара, делая его более сладким) в течение 1−2 недель.