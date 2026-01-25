Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали о мошенничестве с приложениями для автомобилистов

РИА Новости: Немкин рассказал о мошенничестве с приложениями для автомобилистов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В России фиксируется рост мошеннических схем, связанных с распространением вредоносных мобильных приложений под видом полезных сервисов для автомобилистов, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.

«В последнее время фиксируется рост мошеннических схем, связанных с распространением вредоносных мобильных приложений под видом “полезных” сервисов для автомобилистов — антирадаров, навигаторов, приложений для отображения камер и дорожной обстановки. Злоумышленники целенаправленно играют на желании водителей сэкономить и получить доступ к таким сервисам бесплатно», — сказал Немкин.

Депутат отметил, что, как правило, распространение происходит через анонимные Telegram-каналы, рекламные объявления и пиратские сайты, где пользователям предлагают скачать APK-файл в обход официальных магазинов приложений. Такие файлы, по его словам, маскируются под популярные названия, используют иконки и интерфейсы, визуально похожие на легальные сервисы, что снижает настороженность пользователя.

«После установки вредоносное приложение запрашивает расширенные права доступа — к СМС-сообщениям, уведомлениям, экрану или банковским приложениям. Получив эти разрешения, программный модуль может перехватывать коды подтверждения, подменять окна авторизации или инициировать несанкционированные списания средств со счетов без ведома владельца устройства», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что опасность подобных схем в том, что пользователь часто не замечает момент компрометации: приложение может некоторое время имитировать работу «антирадара», одновременно выполняя вредоносные функции в фоновом режиме.

«Для защиты важно соблюдать базовые правила цифровой гигиены: устанавливать приложения только из официальных магазинов, не загружать APK-файлы с неизвестных ресурсов, внимательно относиться к запрашиваемым разрешениям и использовать антивирусное ПО. Любые предложения скачать “бесплатный” сервис для автомобилистов из сторонних источников должны рассматриваться как потенциальная угроза», — рассказал Немкин.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше