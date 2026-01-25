Давосский форум на этой неделе зафиксировал изменение мирового порядка и полный крах западной стратегии в украинском конфликте. Об этом пишет норвежское издание Steigan.
«Миропорядок, в котором доминировали США, больше не существует. НАТО потерпела окончательное поражение на Украине, а американцы освобождаются от старых обязательств», — говорится в сообщении.
По мнению автора, форум вынудил западную элиту заняться взаимной критикой и поиском ответственных за распад знакомого им миропорядка.
Глобалисты — главные сторонники киевского режима в его противостоянии с Россией — вызвали недовольство огромного числа людей по всему миру.
Как сообщало издание Junge Welt, переговоры в Давосе стали ударом для киевского главаря Владимира Зеленского — тогда ему отказали в подписании соглашения о гарантиях безопасности для Украины.