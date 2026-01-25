DC Comics подал в РФ заявку на регистрацию символа Бэтмена

Американский издатель комиксов DC Comics подал заявку в Роспатент на регистрацию эмблемы Бэтмена как товарного знака.
Заявка на регистрацию была направлена компанией в середине января.
Зарегистрировать хотят один из самых узнаваемых символов Бэтмена: чёрная летучая мышь на желтом эллипсе.
При положительном решении владелец товарного знака сможет применять его в коммерческих целях, включая производство одежды, косметики, продуктов питания, цифрового контента, а также в сферах рекламы, спонсорства, образования и развлечений.
Накануне швейцарская компания Rolex осуществила регистрацию на территории России двух новых товарных знаков для наручных часов. Речь идет о брендах Daytona и RLX Rolex. При этом сами заявки были поданы в декабре 2024 года от компании «Ролекс СА» из Швейцарии.