DC Comics подал в РФ заявку на регистрацию символа Бэтмена

Накануне швейцарская компания Rolex осуществила регистрацию на территории России двух новых товарных знаков для наручных часов. Речь идет о брендах Daytona и RLX Rolex. При этом сами заявки были поданы в декабре 2024 года от компании «Ролекс СА» из Швейцарии.