Мощная буря в США привела к отмене тысяч рейсов и отключениям электричества

Почти 12 тысяч авиарейсов, запланированных на выходные, были отменены из-за стихии. Предупреждение о зимнем шторме, который принесет снег, ледяной дождь и мокрый снег, распространилось на более чем 40 процентов населения страны — около 140 миллионов человек от Нью-Мексико до северо-восточного побережья.