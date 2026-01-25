Мощная буря в США привела к отмене тысяч рейсов и отключениям электричества

В США сильнейшая снежная буря привела к массовым отменам авиарейсов и оставила сотни тысяч людей без света. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщило информационное агентство Associated Press со ссылкой на данные Национальной метеорологической службы.
Почти 12 тысяч авиарейсов, запланированных на выходные, были отменены из-за стихии. Предупреждение о зимнем шторме, который принесет снег, ледяной дождь и мокрый снег, распространилось на более чем 40 процентов населения страны — около 140 миллионов человек от Нью-Мексико до северо-восточного побережья.
— Снег и лед будут таять очень и очень медленно, и они никуда не денутся в ближайшее время, что будет препятствовать любым восстановительным работам, — заявила метеоролог Эллисон Санторелли.
К утру субботы было зафиксировано свыше 112 тысяч отключений электроэнергии, а чрезвычайное положение ввели как минимум в 12 штатах, передает AP.
28 декабря два воздушных судна сошли с рулежной дорожки в сугроб из-за сильных порывов ветра в финском аэропорту Киттиля в Лапландии. В результате произошедшего никто не пострадал. Из-за непогоды в стране отключают электроэнергию. Так, без электричества остались более 170 тысяч домохозяйств.