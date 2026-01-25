Россиянам увеличат пособие по безработице

В пресс-службе также напомнили, что оформление статуса безработного дает доступ не только к пособию, но и к комплексу государственных мер поддержки. В кадровых центрах и на базе служб занятости россиянам предлагают более 30 сервисов и услуг. Речь идет о программах профессионального переобучения по востребованным на рынке труда профессиям, курсах повышения квалификации, сопровождении при трудоустройстве, консультациях по составлению резюме и прохождению собеседований.