Россиянам увеличат пособие по безработице

С 1 февраля будет проиндексировано более 40 видов выплат.
Максимальный размер пособия по безработице в России с 1 февраля 2026 года вырастет до 15 886 рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты. Индексация коснется выплат гражданам, официально признанным безработными и состоящим на учете в госструктурах занятости.
«С 1 февраля 2026 года максимальный размер пособия по безработице, как и другие социальные выплаты, будет увеличен на 5,6% и составит 15 886 рублей в месяц», — сообщили в Минтруде, передает РИА Новости. Там уточнили, что коэффициент индексации рассчитан с учетом уровня инфляции и параметров федерального бюджета.
В пресс-службе также напомнили, что оформление статуса безработного дает доступ не только к пособию, но и к комплексу государственных мер поддержки. В кадровых центрах и на базе служб занятости россиянам предлагают более 30 сервисов и услуг. Речь идет о программах профессионального переобучения по востребованным на рынке труда профессиям, курсах повышения квалификации, сопровождении при трудоустройстве, консультациях по составлению резюме и прохождению собеседований.
Ранее в министерстве труда и социальной защиты сообщали, что с 1 февраля будет проиндексировано более 40 видов выплат, пособий и компенсаций. Речь идет в том числе о страховых пенсиях по старости, ряде социальных пособий и выплат семьям с детьми. Все они будут увеличены на тот же коэффициент — 5,6%.
В сервисе «Спроси. ДОМ.РФ» напомнили, что для оформления пособия по безработице гражданину необходимо предварительно получить официальный статус безработного в Центре занятости населения. В этом учреждении назначают размер выплат и оказывают содействие в подборе подходящих вакансий.
Отмечается, что пособие выплачивается только тем, кто действительно ведет активный поиск работы и готов трудоустроиться. Для сохранения права на выплаты безработный обязан откликаться на вакансии, предлагаемые службой занятости, проходить собеседования и предпринимать реальные попытки трудоустройства, пишет RT.