Россиян предупредили о штрафе до 30 тысяч рублей за выгул собак

За несоблюдение установленных правил выгула домашних животных может быть назначен административный штраф в размере до 30 тысяч рублей. Об этом россиянам напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. К числу обязательных требований относятся соблюдение прав и законных интересов соседей в многоквартирных домах, обеспечение безопасности окружающих при выгуле домашних животных, а также обязанность по уборке продуктов их жизнедеятельности на территориях и в местах общего пользования.
«Штраф за нарушение требований составляет для граждан 1,5−3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч. Для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей. Если статья предусматривает ответственность в виде предупреждения, оно должно быть вынесено без наложения штрафа», — отметил собеседник РИА Новости.
Машаров уточнил, что мера в виде предупреждения применяется при условии, что правонарушение совершено впервые, не повлекло вреда и не создало угрозы жизни и здоровью граждан, окружающей среде, животным, объектам культурного наследия и госбезопасности, а также не вызвало риска возникновения ЧС. По словам эксперта, замену административного штрафа на предупреждение допускается осуществлять как по инициативе судьи, органа или должностного лица, в чьем производстве находится дело, так и по инициативе (ходатайству) самого лица, привлекаемого к ответственности.
