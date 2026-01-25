Россиян предупредили о штрафе до 30 тысяч рублей за выгул собак

Машаров уточнил, что мера в виде предупреждения применяется при условии, что правонарушение совершено впервые, не повлекло вреда и не создало угрозы жизни и здоровью граждан, окружающей среде, животным, объектам культурного наследия и госбезопасности, а также не вызвало риска возникновения ЧС. По словам эксперта, замену административного штрафа на предупреждение допускается осуществлять как по инициативе судьи, органа или должностного лица, в чьем производстве находится дело, так и по инициативе (ходатайству) самого лица, привлекаемого к ответственности.